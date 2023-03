Zelda: Tears of the Kingdom aura droit à sa Switch OLED collector

Nintendo vient d'annoncer une nouvelle Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La suite de Zelda: Breath of the Wild arrive en mai sur nos consoles pour le plus grand plaisir des adeptes de la saga. Nintendo a donc diffusé en direct ce mardi une longue vidéo de gameplay de ce nouvel opus intitulé The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Une Switch collector Zelda

En parallèle de cette longue vidéo permettant de découvrir les nouveaux pouvoirs de Link, la firme nipponne a également dévoilé une nouvelle console. Non, pas la Switch Pro tant attendue — qui a semble-t-il été annulée –, mais une Switch OLED aux couleurs du nouvel épisode de sa saga phare.

Le dock arbore des teintes très claires, en nuances de blanc et de doré, affichant la célèbre Triforce, ainsi que des glyphes. Les Joy-Con sont quant à eux dorés, avec du vert sur le gauche et du blanc sur le droit. En espérant qu’ils ne souffrent pas trop vite du Joy-Con Drift…

Au niveau des caractéristiques, il s’agit d’une Switch OLED traditionnelle, avec son grand écran OLED, ses bordures affinées, son port Ethernet sur le dock et sa béquille plus solide. Rien de bien original donc.

Une bonne et une mauvaise surprise

Si vous attendez cette console avec impatience, sachez qu’elle sera disponible à 360 euros dans tout juste un mois, le 28 avril… Soit deux semaines avant le lancement du jeu. Zelda: Tears of the Kingdom n’est donc pas inclus dans le pack à ce prix. Dommage.

Notons que Nintendo prévoit également une manette Switch Pro et une coque de transport aux couleurs du jeu. Les deux seront disponibles le 12 mai, mais leur prix n’a pas encore été communiqué.

Le code couleur reste le même : un mélange de noir, de blanc et de dorures.

