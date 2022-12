La Nintendo Switch Pro aurait dû sortir mais aurait été annulée

Digital Foundry affirme avoir parlé à des développeurs qui savaient qu'une Switch Pro était dans les cartons. Celle-ci aurait été annulée.

Les rumeurs entourant la Switch Pro ont rythmé une partie de 2020 et 2021, avant que Nintendo ne dévoile finalement une Switch Oled avec exactement la même puce que les anciens modèles et seulement quelques améliorations à la marge.

Selon la chaîne YouTube Digital Foundry, dont la réputation n’est plus à faire, la Switch Pro aurait effectivement dû sortir.

Une Switch de milieu de génération

C’est John Linneman (alias dark1x), rédacteur et producteur chez Digital Foundry, qui avance cette hypothèse en se fondant sur ses sources : « Je pense qu’à un moment donné, en parlant avec des développeurs, il y avait une sorte de mise à jour de la Switch en milieu de génération qui était prévue, et il semble que ce ne soit plus le cas. »

Selon lui, désormais, Nintendo n’aurait plus pour projet de sortir une version améliorée de la Switch, mais la firme nippone se concentrerait désormais sur sa prochaine génération de console. Il ajoute ensuite qu’à son avis, « Nintendo est très nerveux vis-à-vis de la prochaine génération, car leurs précédentes transitions ne se sont pas bien passées. La Gamecube a été un flop, puis il y a eu la Wii qui a connu un large succès, puis la Wii U qui a été une catastrophe. »

Résultat, tout serait une question de dosage pour la firme derrière Super Mario et The Legend of Zelda. « Comment est-ce qu’on fait la transition tout en gardant tout le monde heureux ? » demande Digital Foundry. « Il y a un risque que s’ils font plus de Switch en mieux, ça risque de ne pas avoir le même buzz, mais s’ils s’éloignent trop du concept, ils pourraient s’éloigner de leurs fans. » Cruel dilemme. Quoi qu’il en soit, les compères parient sur le fait qu’un lancement en 2023 est peu probable et qu’il faudra attendre au moins 2024.

Détail qui a son importance, la prochaine console de Nintendo sera quoi qu’il arrive le premier lancement d’une nouvelle machine avec l’actuelle direction de l’entreprise. Après le décès de Satoru Iwata en 2015, la direction avait changé une nouvelle fois en 2018.

