Quand YouTube provoquait un leak de jeu Nintendo : récit d’une vieille affaire

Bien avant les énormes fuites de jeux Mario et Zelda, un ancien jeu Nintendo Switch avait fuité sur reddit en 2017. Sept ans après, nous avons enfin le fin mot de l'histoire sur cette affaire.

Le mois dernier, une immense fuite de données a touché Google qui a vu de nombreux documents internes dans la nature. De nombreuses informations confidentielles sur son moteur de recherche et notamment le fonctionnement de son algorithme ont ainsi été rendues publiques.

Depuis, une autre fuite du site 404media (via Android Authority) a mis en lumière certains manquements de la firme, de nombreux incidents isolés qui ont été rapportés par ses propres employés il y a plus de 6 ans. Au sein de cette base de données, on peut voir relater l’histoire de la fuite d’un jeu Nintendo Switch dont on a désormais le fin mot de l’histoire.

La faute à un employé de YouTube

En 2017, un post Reddit a été accueilli avec scepticisme, évoquant un nouveau jeu Yoshi encore non annoncé et qu’on connait maintenant sous le nom de Yoshi’s Crafted World. L’utilisateur avait posté une photo d’une vidéo privée venant du compte YouTube de Nintendo, expliquant qu’elle venait d’un « ami travaillant chez Google », expliquant que la vidéo serait publique avec la révélation du jeu à l’E3 2017.

A new Yoshi game (probably Woolly World 2) is going to be announced for Switch

Depuis, les documents épluchés par le site 404media confirment les circonstances de la fuite : un employé sous-traitant de Google a bien accédé à des vidéos YouTube privées sur le compte de Nintendo avant d’en partager une capture d’écran avec l’un de ses amis, qui l’a ensuite partagé sur Reddit. Selon l’enquête Google à l’époque des faits, la fuite aurait été le résultat d’une action « non intentionnelle ».

Mais ce leak n’a visiblement rien d’accidentel et met en lumière les anciennes mesures de sécurité franchement caduques de YouTube quand on sait qu’un prestataire a pu accéder au compte de plus grand éditeur de jeux vidéo du monde.

Une technique encore utilisée aujourd’hui ?

Selon l’analyste Daniel Ahmad sur X (Twitter), de nombreux leakers semblent encore opérer de cette manière aujourd’hui. Afin de poster leurs bandes-annonces en quasi simultané de leur diffusion en direct, celles-ci sont forcément chargées en tant que vidéo privée pour anticiper le traitement parfois anormalement long de la part de YouTube.

Il ne s’agit cependant que d’un type de fuite et on imagine que YouTube a depuis resserré la vis auprès des nombreux prestataires quant à l’accès de données aussi confidentielles. De nombreux leaks sont rendus possibles par le simple contact privilégié avec des employés et, plus dommageable, par l’exploitation de failles de sécurité, comme ce fut le cas pour GTA VI.