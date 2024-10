Challenge impossible : un moddeur de Switch se défend face à Nintendo… sans avocat

Sous le coup d’un procès face à Nintendo, un moddeur de Switch présumé aux États-Unis a décidé de nier les accusations sans l’aide du moindre avocat.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

À chaque semaine des nouvelles d’un feuilleton juridique chez Nintendo. Le géant japonais ne cesse de poursuivre pirates et développeurs d’émulateurs de sa Nintendo Switch avec la hargne qu’on lui connait.

Si la semaine dernière, c’est l’émulateur Ryujinx qui en a fait les frais, on a désormais des nouvelles d’une affaire qui date de juin dernier. Nintendo avait alors ciblé Modded Hardware, un magasin en ligne vendant des consoles Switch moddées ainsi que divers accessoires pour jouer à des jeux piratés.

La plainte avait été soumise à Ryan Daly, propriétaire présumé du site, qui avait pourtant quelques mois plus tôt convenu avec Nintendo de stopper son activité présumée illégale. Mais il n’en fit rien, accélérant par la même l’appareil juridique bien rodé de Nintendo qui a porté plainte contre l’opérateur de Modded Hardware à la cour fédérale de Seattle.

Si une telle affaire pourrait s’arrêter là au vu de la puissance de frappe de Nintendo, le défendeur a répondu officiellement aux accusations cette semaine sans l’aide du moindre avocat.

Modded Hardware nie en bloc

Nintendo accuse Modded Hardware, et donc Ryan Daly, de « non seulement proposer le matériel et le micrologiciel nécessaires pour créer et jouer à des jeux piratés, mais il fournit également à ses clients des copies de jeux Nintendo piratés ».

Ainsi, le site Modded Hardware, maintenant protégé par un mot de passe, vendait des consoles Nintendo Switch aux protections contournées afin d’installer des jeux téléchargés librement sur internet. Le magasin offrait aussi des MIG Switch, des cartes mémoires à insérer dans une console d’origine afin de jouer à des jeux piratés.

Et on peut dire que la défense de Daly est pour le moins osée. Il n’est pour le moment représenté par aucun avocat dans le processus et il nie en bloc toutes les accusations à son encontre. Dans sa réponse à la plainte de Nintendo, il nie être le propriétaire du Modded Hardware et affirme qu’il ne possède pas « d’informations suffisantes pour admettre ou nier les allégations » à son encontre.

Se défendre soi-même lors d’un procès est une route très dangereuse, surtout face à l’armada d’avocats de Nintendo qui n’hésiteront pas à appliquer la punition la plus sévère en cas de victoire. Selon le site TorrentFreak, Daly avait bien un avocat jusqu’au mois dernier, sans que l’on sache pourquoi il n’est pas impliqué dans cette nouvelle étape. L’avenir nous le dira.

Le procès entre donc en procédure de découverte, une phase pendant laquelle les différentes preuves sont échangées entre les deux parties, qu’il s’agisse de documents ou de dépositions. Connaissant le taux de réussite de Nintendo, surtout face à une défense aussi bancale, l’issue pourrait être rapidement trouvée.