Dites adieu à la pollution lumineuse avec ce smartphone

Nubia, ce nom ne vous évoque peut-être que le lointain cousin de ZTE, mais aujourd'hui, préparez-vous à le voir sous un tout autre jour. Avec de bonnes idées.

On parle souvent de Nubia comme de la cousine de ZTE, ou même comme le Honor de Huawei. Ce n’est pas la marque de smartphone la plus connue en France. Pour ceux qui se souviennent du petit flirt entre Nubia et Archos pour tenter de conquérir le cœur des Français, cette nouvelle ne manquera pas de piquer la curiosité.

Nubia a l’habitude de surprendre et ils ne dérogent pas à la règle avec leur dernier gadget pour le Z50S Pro, un smartphone qui a déjà fait parler de lui depuis son annonce en juillet dernier.

La protection qui en fait plus

L’idée de Nubia, c’est de proposer une coque de protection pour son Z50S Pro qui va un peu plus loin que juste éviter les rayures. Ils ont mis le paquet sur un anneau magnétique qui tient le téléphone en place, un peu à la manière de ce que propose Apple avec son iPhone 15 et la technologie MagSafe (et plus récemment la technologie Qi 2), mais avec un twist bien à eux.

En fait, Nubia a décidé de se passer de quelques aimants pour que le téléphone ne tourne pas en rond quand on ne veut pas. C’est plutôt futé et ça rend l’utilisation au quotidien plus sympa.



La photo de nuit réinventée

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Cette coque, elle a un petit secret : un pas de vis pour accrocher des filtres de 67 mm directement dessus. Ça, c’est pour les fans de photo qui veulent booster les capacités du triple appareil photo du Z50S Pro, avec son capteur principal de 50 mégapixels et objectif en ouverture f/1,6, bien lumineux.

Dans le pack, on trouve deux filtres qui font la différence. Il y a le filtre « Starry Night » qui va aider à faire de meilleures photos la nuit en réduisant la pollution lumineuse, et le filtre « Twinkle Star 6x » pour transformer les lumières en petites étoiles. C’est le genre de détail qui peut donner un cachet unique à vos photos, surtout avec du verre de qualité venant d’Allemagne et un revêtement spécial pour la cerise sur le gâteau.

Ce kit d’accessoires est vendu en Chine pour moins de 80 euros. Avec ça, vous avez la coque à aimants et les deux filtres. Pour l’instant, Nubia n’a rien dit sur une sortie chez nous, mais le Z50S Pro, lui, est déjà disponible en Europe via leur site, à partir de 599 euros.



