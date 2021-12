GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 9 décembre 2021

C’est jeudi, c’est le moment de connaître la liste des nouveaux jeux ajoutés par Nvidia à sa plateforme de cloud gaming GeForce Now en décembre. Cette semaine, quatre jeux sont disponibles dès à présent dont Untitled Goose Game et son oie insupportable, Monopoly Madness, un nouveau jeu familial signé Ubisoft, ou encore Prison Architect.

Après avoir déployé son offre GeForce Now RTX 3080 dans de nombreux pays la semaine passée, Nvidia reprend le cours de ses annonces hebdomadaires de nouveautés ajoutées à son catalogue GeForce Now. Le mois de novembre fut plutôt attrayant. Décembre a repris le flambeau avec panache pour boucler l’année.

Pour décembre, Nvidia annonce pas moins de 20 « grands jeux » qui rejoignent le service tout au long du mois, dont Chorus disponible depuis le début du mois. Ce jeu d’action-aventure dans l’espace avait fait forte impression lors de sa présentation à la conférence Xbox. Vous y incarnez Nara, aidé de son vaisseau intelligent Forsaken, qui traverse la galaxie pour régler les conflits et unir la résistance contre le Cercle.

Icarus, un jeu de survie PvE, et Dead by Daylight, le jeu gratuit du mois sur Epic Games Store, sont également jouables sur le service de cloud gaming désormais. Et cette semaine, cinq nouveaux jeux arrivent dont quatre nouveautés. À commencer par Untitled Goose Game et son oie insupportable qui doit semer la panique dans un village et ses alentours pour vous aider à progresser dans ce jeu sous forme de casse-tête. Ubisoft propose une relecture du célèbre jeu dans Monopoly Madness avec des tours plus courts et plus nerveux sur un plateau en 3D.

Pour enrichir votre bibliothèque personnelle avant de la rapatrier sur GeForce Now, vous pouvez aller récupérer gratuitement Anno 1404 History Edition sur Ubisoft Connect ou Prison Architect sur l’Epic Games Store.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en décembre

À partir du 9 décembre

Depuis le 2 décembre

À venir en décembre :

Comment utiliser GeForce Now ?

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

