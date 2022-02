Prise en main du OnePlus 10 Pro : l’étoffe d’un vrai pro ?

Nous avons pris en main le OnePlus 10 Pro au MWC 2022. Nous vous livrons ainsi quelques impressions sur le smartphone avant son lancement en Europe dans les semaines qui viennent.

Le OnePlus 10 Pro a été présenté en janvier dernier, mais il s’est fait attendre pour l’Europe. Pas d’inquiétude, il débarquera d’ici la fin du mois de mars et c’est le patron de la marque Pete Lau qui l’affirme. Il était donc assez logique de voir le constructeur exposer son dernier modèle phare au MWC 2022 de Barcelone. C’est grâce à cela que nous avons le prendre en main brièvement afin de vous faire part de nos premières impressions.

Étonnamment, la première chose que l’on remarque avec le OnePlus 10 Pro ce n’est pas forcément son module photo arrière. Ne vous méprenez pas, ce dernier est vraiment très visible et imposant, faisant clairement penser à des plaques de cuisson. Ce n’est pas forcément une critique, nous y reviendrons.

Avant cela, je voulais souligner le fait que le OnePlus 10 Pro est étonnamment léger en main. Pourtant avec une hauteur de 163 mm — soit à peine moins qu’un Samsung Galaxy S22 Ultra –, on pouvait s’attendre à une certaine lourdeur. La balance affiche d’ailleurs 200,5 grammes, ce qui n’est pas rien. Mais le smartphone réussit à bien répartir ce poids pour nous le faire oublier rapidement.

Attention, cette impression devra être vérifiée sur un test complet avec une réelle utilisation au quotidien. Il n’empêche que les premières secondes sont séduisantes. Cette impression est renforcée par le traitement agréable au dos — du moins sur les coloris exposés au MWC 2022. Il y a un effet brossé et sablé —, mais sans être granuleux ou râpeux — que j’ai apprécié. Espérons maintenant que le téléphone ne sera pas aussi fragile que le laisse entendre une vidéo de JerryRigEverything.

Hasselblad à l’honneur sur le OnePlus 10 Pro

Revenons-en maintenant au module photo. Celui-ci s’inspire du Galaxy S21 Ultra, mais l’intégration est un chouia moins raffinée et c’est sans doute volontaire. Le OnePlus 10 Pro donne l’impression de vraiment assumer ce bloc très visible, qui se détache bien du reste de la surface arrière.

Une manière sans doute de mettre en avant le partenariat avec Hasselblad. Le nom du spécialiste de la photo apparait d’ailleurs sur le module.

Le OnePlus 10 Pro propose trois capteurs photo arrière qui promettent des rendus aux couleurs très riches pour bien flatter la rétine. Les aficionados pourront même goûter au RAW 12 bits pour plus de nuances dans les tonalités ou du mode RAW+ qui met à disposition différents pré-réglages colorimétriques pensés par des photographes professionnels.

Les promesses sur la qualité et les diverses fonctions liées à la photo et vidéo ne manquent pas autour de cet appareil. Nous verrons lors de notre test du OnePlus 10 Pro s’il en est à la hauteur.

Du reste, mentionnons un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un mode 120 Hz adaptatif, une batterie de 50000 mAh profitant d’une charge rapide de 80 W et d’une charge filaire montant jusqu’à 50 W. Le Snapdragon 8 Gen 1 s’occupe d’apporter une grosse puissance de frappe tout en gérant la connectivité 5G.

Le OnePlus 10 Pro a donc ce qu’il faut sur le papier pour être considéré comme un vrai pro sur plusieurs aspects. Ne reste plus qu’à le confirmer avec un vrai test.

Prix et date de sortie du OnePlus 10 Pro en Europe

On sait simplement que le OnePlus 10 Pro arrive en Europe avant la fin du mois de mars, la date précise n’est pas encore connue. Quant au prix, il varie en Chine en fonction de la configuration (8 ou 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage). Les tarifs vont ainsi d’environ 660 euros HT à environ 750 euros HT.

Le prix en France sera vraisemblablement significativement plus haut, une fois les taxes appliquées. La barre des 1000 euros pour la version la plus sophistiquée du OnePlus 10 Pro pourrait être frôlée, voire dépassée.