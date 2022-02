Un test de durabilité transforme le OnePlus 10 Pro en smartphone pliable

Le OnePlus 10 Pro est passé au banc d'essais de JerryRigEverything, le youtubeur spécialisé dans la durabilité des objets tech. Ça ne s'est pas très bien passé.

Il y a les testeurs de téléphones spécialisés dans la photographie, ceux plus intéressés par les capacités en jeu d’un appareil et puis il y a JerryRigEverything, un youtubeur qui teste la durabilité des téléphones et autres objets tech.

Passage sous la flamme d’un briquet, rayures effectuées au cutteur… tous les moyens sont bons pour vérifier que votre téléphone est capable de survivre aux pires journées.

« Si vous entendez du bruit, c’est mauvais signe »

Le test du OnePlus 10 Pro (pas encore sorti en France) se déroulait plutôt bien. Le verre de l’écran résistait comme prévu, tout comme celui abritant les modules photo, le briquet avait mis 40 secondes avant d’abimer le téléphone et le capteur d’empreintes sous l’écran parvenait encore à fonctionner malgré les quelques rayures occasionnées par le testeur.

Puis les choses ont pris un autre tournant au moment du bend test (ou essai de pliage) où le testeur force sur la structure du téléphone pour tenter de voir s’il se plie ou non. Il précise d’ailleurs « si vous entendez du bruit, c’est généralement un mauvais signe ».

Il a d’abord forcé dans un sens et immédiatement, le dos du téléphone en verre dépoli s’est retrouvé criblé de petites cassures assez inquiétantes. Puis dans l’autre sens, l’appareil s’est tout simplement rompu en deux.

En cause : le cadre trop fin du OnePlus 10 Pro

Le youtubeur propose un début d’explication pour ce résultat décevant : à l’endroit de la cassure, juste sous le bloc photo, seule une mince couche d’aluminium dans le cadre du téléphone vient soutenir sa structure. Cela est dû à l’emplacement des boutons qui viennent grignoter une partie du cadre.

Une perspective inquiétante qui laisse penser que si l’on venait à s’assoir sur ce téléphone après l’avoir placé dans sa poche arrière, un résultat similaire pourrait arriver. Si vous souhaitez regarder en entier ce massacre (en anglais seulement), voici le lien vers la vidéo. Attention, âmes sensibles s’abstenir.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.