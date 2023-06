Le smartphone pliant de OnePlus se montre pour la première fois

OnePlus travaillerait bien sur un concurrent du Galaxy Z Fold 4, le OnePlus V Fold, un smartphone pliant au format livre. Pour la première fois, on découvre son design probable.

Après le Google Pixel Fold, et le Honor Magic Vs, OnePlus pourrait à son tour sortir un concurrent au Samsung Galaxy Z Fold 4. On découvre son design pour la première fois grâce à OnLeaks et Smartprix, le OnePlus V Fold serait donc bien réalité.

Il s’agit de rendus 3D du téléphone qui permettent de découvrir un design bien proche du OnePlus 11. À la différence du flagship de la marque, le bloc photo adopte une position centrale.

Pas une copie du Oppo Find N2

Comme le souligne Smartprix, le OnePlus V Fold ne serait donc pas une copie confirme de l’Oppo Find N2, comme on pu l’avancer certaines rumeurs à une époque.

Au dos, on trouverait un faux cuir ainsi qu’un triple module photo, ainsi que le logo Hasselblad. D’autres finitions pourraient être annoncées en verre ou en métal comme le précise Smart Prix. L’alert slider, marque de fabrique de OnePlus, serait aussi de l’aventure. Le capteur d’empreinte semble positionné sur le bouton de verrouillage.

OnePlus V Fold // Source : OnLeaks / Smartprix OnePlus V Fold // Source : OnLeaks / Smartprix OnePlus V Fold // Source : OnLeaks / Smartprix

Autre petit détail différenciant, la caméra selfie sur l’écran interne serait située en haut à gauche de l’écran. OnePlus ferait donc l’impasse sur une caméra située sous l’écran.

Selon SmartPrix, le OnePlus V Fold intègre un Snapdragon 8+ Gen 2, un écran 2K 120 Hz Amoled, un capteur principal de 50 Mpx (IMX 890), un module ultra grand angle et un périscope. La batterie proposée monterait à 4800 mAh, secondée par une charge de 100 W.

