OxygenOS est l'une des rares interfaces qui n'intègrent pas un mode à une main. OnePlus a indiqué être en train de travailler à son intégration pour de futures mises à jour.

OnePlus vient de dévoiler officiellement les derniers détails sur ses OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. À l’annonce, le constructeur a largement mis en avant le fait qu’ils sont les premiers à sortir d’office sous Android 10 sur le marché.

Il a aussi mis en avant de nouvelles fonctionnalités comme la traduction automatique… qui sont intégrées de base à la mise à jour majeure, et pas vraiment des nouveautés d’OxygenOS, son interface maison. Pour celui-ci, il faut plutôt se tourner du côté de la communauté.

Un mode une main pour les OnePlus 7 et consort

C’est en effet elle qui pousse OnePlus à intégrer des fonctionnalités. Lors d’une session questions-réponses, un utilisateur a demandé si une fonctionnalité « à une main » (qui permet de réduire l’interface dans un coin afin d’utiliser son smartphone à une main plus facilement) sera intégrée à l’avenir.

L’équipe de développement a répondu que celle-ci était bien en développement, et invite à patienter. Alors que le OnePlus 7T Pro augmente largement sa diagonale et que la popularisation du ratio 19:5 rend nos téléphones toujours plus élancés, ce genre de mode peut être très utile.

Nous n’avons cependant aucune idée de quand cette fonctionnalité finira par voir le jour. Connaissant OnePlus, l’attente ne devrait cependant pas s’éterniser.