OnePlus Nord Core Edition 5G : design et caractéristiques confirmés pour le smartphone au nom très long

Le nouveau smartphone OnePlus Nord Core Edition 5G a fait l'objet d'une grosse fuite. On y découvre les images promotionnelles du téléphone et même une publicité, avant son officialisation.

Le lancement du 10 juin chez OnePlus approche et les futurs produits de la marque ne semblent plus pouvoir échapper aux fuites. Après avoir découvert la fiche technique du OnePlus Nord CE 5G, c’est désormais des images du téléphone avec tous ses coloris qui ont été publiés sur le web avant son annonce.

La fuite vient d’Evan Blass, une source qui a prouvé sa crédibilité à de nombreuses reprises. En étant aussi près du lancement, on a peu de raison de mettre en doute les images.

Un design dans l’air du temps

À travers une série de tweets, il révèle les images du nouveau smartphone de OnePlus. On découvre plusieurs coloris avec notamment ce bleu qui porte en lui l’ADN de la gamme Nord désormais. On devrait aussi avoir une version noire et une version plus claire.

Le design semble assez classique avec un écran borderless à l’avant équipé d’une caméra dans un poinçon et un module photo vertical au dos avec trois objectifs visibles. Le lecteur d’empreintes devrait se situer sous la surface de l’écran.

Une pub confirme les caractéristiques

Ce n’est pas tout, Evan Blass a également publié une publicité du OnePlus Nord Core Edition 5G. Elle permet de confirmer une nouvelle fois le design, mais aussi les caractéristiques du téléphone.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

La pub présente ainsi un téléphone avec « une vitesse de téléchargements 5G », une charge rapide Warp Charge 30T, un écran Fluid Amoled 90 Hz avec Always-On, une puce Qualcomm Snapdragon 750G et une batterie de 4500 mAh.

OnePlus devrait confirmer ces informations lors de sa présentation ce jeudi 10 juin à 15h30 (heure de Paris).