Oppo annonce sa nouvelle technologie nommée MeshTalk. Son but : vous permettre de discuter ou appeler avec votre smartphone sans avoir de réseau.

La marque chinoise Oppo cherche à être précurseur dans les technologies proposées et à se démarquer de ce milieu des smartphones toujours plus concurrentiel. Elle aurait peut-être trouvé un moyen qui serait presque révolutionnaire.

Imaginez-vous pouvoir téléphoner ou envoyer des messages, alors que vous n’avez aucun réseau ? C’est l’objectif de MeshTalk, développé par Oppo.

Un réseau local sur 3km

Ainsi avec MeshTalk, il serait possible d’appeler ou d’envoyer des messages entre appareils Oppo se situant à moins de 3 kilomètres l’un de l’autre, le tout sans réseau mobile, Wi-Fi ou Bluetooth.

Cette technologie fonctionne en créant un réseau local, ou Local Area Network (LAN), entre les smartphones de la marque. Ce qui veut dire que si un smartphone Oppo est présent à moins de 3 kilomètres de vous, il sera possible de communiquer avec lui directement. Plus besoin de passer par le réseau et différents serveurs, tout est géré entre les smartphones. Une belle avancée également en termes de protection des données sur le papier.

De plus, les appareils pourraient servir de « relais » MeshTalk pour augmenter la portée du réseau local. Cette technologie peut s’avérer très pratique lors d’un événement où le réseau est saturé comme à un concert, dans une gare ou dans le métro par exemple.

Quant à l’utilisation de batterie, The Verge rapporte les propos d’Oppo qui clame que MeshTalk est peu demandant en énergie avec 72 heures d’autonomie sur un smartphone en veille.

On ne sait pas encore quand est-ce que cette technologie sera disponible pour le grand public mais les personnes présentes au MWC de Shanghai peuvent déjà la tester en allant sur le stand de la firme chinoise.