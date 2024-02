Test de la Razer Fujin Pro : la plus ergonomique des chaises gaming

Razer se met aux chaises gaming, mais ergonomiques, avec cette nouvelle Fujin. Nous avons testé la Fujin Pro, le modèle le plus haut de gamme de la marque.

Après avoir proposé plusieurs chaises gaming plus ou moins réussies, Razer s’ouvre à une nouvelle gamme, celle des chaises ergonomiques. La Razer Fujin Pro, déclinaison haut de gamme de la Funjin classique, s’éloigne foncièrement des autres modèles du constructeur et ce n’est pas pour nous déplaire.

À plus de 1000 euros, cette chaise ergonomique, mais destinée aux gamers, doit justifier son prix. Et il faut dire qu’elle a plus d’un atout pour y arriver. On l’a testé pendant de nombreuses semaines et voici notre verdict.

Fiche technique de la Razer Fujin Pro

Matériau du fauteuil : Maille respirante (dossier et plateau), alliage aluminium (cadre)

Accoudoirs : 4D, revêtement en similicuir

Inclinaison max : 136°

Soutien lombaire : 2D (ajustable en hauteur et profondeur)

Charge max : 137 kg

Taille recommandée : 170 cm – 200 cm

Ce test a été réalisé avec une Razer Fujin Pro fournie à la rédaction par Razer.

Un jeu d’enfant à monter

L’étape du montage est toujours critique pour une chaise gaming, qu’elle soit ergonomique comme la Razer Rujin ou non. De nombreuses pièces doivent s’imbriquer avec de multiples vis de différentes tailles et la jonction d’éléments parfois imposants (le dossier par exemple) peut poser problème si vous êtes seul à monter votre chaise.

Autant le dire tout de suite, nous avons été très agréablement surpris par la facilité du montage de cette chaise. Et même bien plus satisfait que l’expérience de déballage de la Secretlab Titan Evo 2020, qui était une de ses grandes qualités.

On apprécie le fait que Razer ait réduit au maximum le nombre d’éléments dans le carton, ce qui facilite grandement le montage. Les instructions sont limpides, toutes les vis sont préinstallées et le montage peut s’effectuer en une dizaine de minutes si vous êtes efficace. On aimerait que ce soit le cas pour toutes les chaises.

Un tournevis est inclus dans l’emballage, ainsi que des vis de rechange si vous êtes du genre à en perdre tous les quatre matins. Et dernière petite touche de la part de Razer : des gants de protection plutôt fins sont inclus dans l’emballage si jamais vous craigniez de vous blesser.

Un design loin des gimmicks actuels

La Fujin Pro est la première chaise de Razer à arborer un design ergonomique. Elle en délaisse donc les gimmicks d’une chaise gaming pour s’inspirer d’autres constructeurs comme Herman Miller, Steelcase ou encore Sihoo.

La plus grande différence se situera dans la construction de la chaise, donc les supports sont tous conçus en maille respirante et non d’une mousse entourée de tissu. Cela donne à la chaise un look sobre et minimaliste du plus bel effet, qui s’intégrera à tous les bureaux sans trop de soucis. Le vert emblématique de Razer n’est présent que sur une petite étiquette présente sur le dossier.

Les différents éléments de la chaise sont supportés par un cadre en alliage aluminium qui sait aussi se faire oublier, mais dont on préfère franchement l’aspect par rapport au plastique de certains autres modèles « racing ». On a vraiment l’impression qu’il fait office d’exosquelette pour le reste de la chaise.

Si vous aimez ce genre d’esthétique, comme c’est notre cas, alors cette Razer Fujin Pro vous plaira à coup sûr et saura compléter un bureau avec élégance et sobriété. Tout simplement.

Régler votre chaise comme bon il vous semble

Chaise ergonomique oblige, vous aurez forcément le droit à toute une série de réglages pour adapter la chaise selon votre morphologie, mais aussi vos préférences.

À commencer par le système d’inclinaison du dossier qui adapte aussi l’inclinaison de l’assise du fauteuil en même temps. Ce système sobrement intitulé « Synchro-tilt » nous a semblé plutôt efficace, surtout que les deux éléments ne vont pas s’incliner au même angle, comme le font d’autres chaises gamer (comme la Enki Pro par exemple). Vous pourrez bien sûr régler la dureté du réglage grâce à une petite manette située sous le siège à droite.

Le réglage du soutien lombaire est une des grandes forces de ce siège. Celui-ci est en réalité composé de deux éléments ovales pour soutenir les deux côtés de votre dos et peut être ajusté en hauteur, mais aussi à profondeur pour s’adapter à toutes les morphologies.

Enfin, les accoudoirs 4D font leur travail, avec tous les réglages possibles et imaginables (vertical, horizontal, profondeur et rotation) sans trop d’effort. L’appui-tête peut lui aussi être réglé en hauteur, et en profondeur, mais nous a semblé être moins facile à manipuler. En effet, il s’est avéré assez capricieux, changeant son inclinaison dès que la tête s’y pose, alors que le réglage en hauteur nous a semblé plus ardu que les autres. Un point à perfectionner sur la prochaine version de la chaise.

Une chaise vraiment ergonomique

S’agissant de la première chaise de Razer ergonomique, on était très curieux de voir si le constructeur allait aussi nous convaincre sur le confort. C’est la grande force de ses concurrents dans ce domaine, qui pour des prix parfois rebutants proposent des produits sur ce point irréprochable.

Finis les coussins donc, place à l’assise en maille lisse et respirante, un bon point pour les fortes chaleurs de l’été. Ni trop dure, ni trop molle, cette assise trouve selon moi le juste milieu. Souffrant d’une coccygodynie (douleur au coccyx exacerbée par la position assise), je n’ai ressenti aucune gêne même après une journée complète. Même la SecretLab n’arrivait pas à me soulager.

On est globalement très bien assis sur cette Fujin Pro et l’ergonomie générale de la chaise incite à garder une bonne posture, tout en vous permettant quelques folies avec ses différents réglages. On apprécie notamment le support lombaire qui fait très bien son travail sans non plus s’imposer, très aidé lui aussi par ses réglages très simples.

Les accoudoirs sont aussi de très bonne facture, rembourrés avec un revêtement en similicuir très confortable. Sur ce point, les chaises gaming et ergonomiques ont, semble-t-il, trouvé la bonne formule à ne pas changer. Notre seul seul regret concerne l’appui-tête, bien trop capricieux dans sa position pour être fiable.

Enfin, parlons de la mobilité de la Razer Fujin Pro, qui pèse tout de même plus de 37 kilos, soit la moyenne haute de ce type de produit. Nous n’avons rencontré aucun problème sur moquette, vous pouvez aisément virevolter sur votre chaise sans trop d’effort malgré son poids. Évidemment, il faudra accompagner un peu la chaise pour la positionner comme vous le désirez, mais rien de surprenant sur ce type de gabarit.

Prix et date de sortie de la Razer Fujin Pro

La chaise Razer Fujin Pro est vendue au prix de 1 199,99 euros sur le site de Razer. Elle est régulièrement en rupture de stock, alors il faut être vif et surveiller régulièrement les stocks du constructeur pour espérer en commander une.

Il s’agit d’un tarif premium pour une chaise qui l’est tout autant. On reste toujours moins cher que chez Herman Miller, ténor dans le domaine, avec des modèles qui dépassent pour certains les 2000 euros.

À noter que Razer propose une garantie franchement discutable : 5 ans pour le cadre et les différents mécanismes (dont les accoudoirs), mais seulement 1 an pour la maille de l’assise et du support dorsal. Peut mieux faire Razer.