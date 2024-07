Test Razer Seiren V3 Chroma : une captation qui progresse, le RGB en bonus

Alors que le marché des microphones dédiés au streaming ne cesse de se développer, Razer poursuit le développement de sa gamme avec le Seiren V3 Chroma. Comme son nom l’indique, cette nouvelle référence met l’accent sur son éclairage RGB intégré pour rendre les diffusions plus divertissantes.

Le microphone USB Razer Seiren V3 Chroma est un modèle haut de gamme, qui met l’accent sur son design grâce à un éclairage RGB intégré qui rappelle ce que pouvait proposer HyperX sur son QuadCast S. Plutôt compact, il intègre lui aussi un bouton tactile permettant de le contrôler.

La marque aux serpents ne fait pas l’impasse sur la qualité d’enregistrement en équipement le Seiren V3 Chroma d’une capsule électrostatique supercardioïde dont l’unique objectif est de se concentrer sur la voix de l’utilisateur. Ses fonctionnalités logicielles ne sont pas en reste, grâce à sa compatibilité avec Synapse et l’intégration d’un limiteur de gain numérique prometteur et d’un absorbeur de chocs.

Proposé au prix conseillé de 150 euros, le Seiren V3 Chroma est un modèle relativement onéreux et qui aura donc fort à faire pour convaincre. Il est d’ailleurs accompagné à sa sortie d’une itération plus raisonnable : le Seiren V3 Mini, disponible quant à lui pour un tarif de 60 euros.

Un microphone bien construit qui met l’accent sur son éclairage RGB

Bien que le design du Seiren V3 Chroma évolue par rapport aux gammes précédentes, Razer arbore le format pilule commun à tous les microphones de la marque. Ce nouveau modèle conserve aussi l’excellente qualité d’assemblage que l’on connait sur les produits Razer depuis plusieurs années maintenant. Seul le bundle semble légèrement en retrait puisque le microphone ne s’accompagne que d’un câble USB.

L’appareil se compose d’un pied de bureau circulaire, amovible et lesté. Permettant une utilisation dès la sortie de la boite, nous conseillons comme toujours l’utilisation d’un bras dédié qui procurera de nombreux avantages. Dans ce cas de figure, deux solutions s’offrent alors à nous : installer le Seiren V3 Chroma en conservant son support en forme de fourche, ou donc le retirer et installer le microphone directement au bout du bras grâce au pas de vis caché à sa base.

La fourche de support en métal dispose d’un pas de vis standard et maintien le Seiren V3 Chroma à l’aide de deux vis à main qui autorise un ajustement simple de son orientation. Son pas de vis n’est cependant pas libre et ne permet ainsi pas son orientation comme peuvent le proposer certains modèles haut de gamme tels que le Yeti Studio ou le Shure SM7dB.

Bien sûr, son apparence le laisse penser, la partie inférieure du microphone est entièrement construite en plastique. L’illusion est parfaite. La face avant accueille un potentiomètre qui contrôle au choix le gain du microphone ou le volume de sortie jack de monitoring. La connectique est justement positionnée à l’arrière et se compose de ladite sortie monitoring et d’un port USB C pour la liaison avec l’ordinateur. Comme souvent, le positionnement de ces ports pourra poser un problème pour la liberté de mouvement lorsque le Seiren V3 Chroma est installé sur un bras.

La grille supérieure accueille logiquement la capsule et se compose quant à elle de métal. Un éclairage RGB très réussi y est directement intégré et permettra, en plus d’animer vos streams, d’avoir un retour visuel sur l’état du microphone. Ce dernier s’illumine, par exemple en rouge, lorsque la captation est coupée et réagira « en direct » lors de l’ajustement du gain en plus de pouvoir arborer des effets Chroma.

Une zone tactile trône tout en haut de la grille et est le seul moyen d’interagir avec le micro (en dehors du classique potentiomètre). Un simple appui coupe simplement la captation, alors que de multiples effleurements permettent de basculer entre les différents effets d’éclairage. Un long appui est aussi disponible pour basculer entre les fonctions du potentiomètre.

À noter enfin que, même s’il est de bonne qualité et relativement fin, le câble USB tressé fourni est un peu court. En effet, une fois le Seiren V3 Chroma greffé à un bras, la longueur de ce câble ne permet pas forcément d’atteindre le PC. Fort heureusement, l’utilisation d’une connectique standard aide à le remplacer sans difficulté par un modèle plus généreux.

Une qualité de captation en net progrès

Razer progresse nettement sur la qualitĂ© des enregistrements proposĂ©s sur cette V3, surtout en comparaison du V2 X que nous avions pu tester. Ici, la voix est capturĂ©e de façon beaucoup plus claire, et on entend très distinctement les progrès faits sur la directivitĂ© de la capsule. Le Seiren V3 Chroma se concentre bien mieux sur la voix et annule alors très bien la rĂ©verbĂ©ration de la pièce. Il profite aussi d’un taux d’Ă©chantillonnage de 96 kHz.

À l’oreille, la voix se montre ronde et chaleureuse et se rapproche ainsi du rendu « broadcast » si cher aux streamers. Nous n’avons pas noté de défaut rédhibitoire lors de nos essais, le Seiren V3 Chroma parvenant sans difficulté à atténuer les bruits de souffle et les plosives. Comme toujours, on recommandera de positionner le microphone sur le côté de la bouche, pour limiter encore un peu plus ces imperfections.

La sensibilité, bien que maitrisée, ne permet pas de s’affranchir totalement des sons environnants. Ainsi, les frappes sur un clavier mécanique ou les clics d’une souris restent audibles. De la même façon, les différentes manipulations du microphone et l’activation de son bouton tactile sont captées, sans pour autant rendre l’enregistrement inexploitable. Le niveau de bruit est aussi très correct et plafonne à environ -50 dB.

Réglages par défaut, gain 100 %, pas de normalisation

Réglages par défaut, gain 100 %, pas de normalisation, bruits de clavier et souris en fond

L’activation du filtre passe-haut annule complètement le bruit de fond permanent (même s’il est quasi inaudible en temps normal). Il est cependant un peu trop agressif et rend la voix plus métallique et moins agréable à l’oreille en mettant une emphase très nette sur les hautes fréquences.

Filtre passe-haut activé, gain 100 %, pas de normalisation

Enfin, les options liées au gain permettront de donner un boost pas forcément nécessaire à l’enregistrement, tout en faisant ressortir certains défauts liés à la sensibilité du Seiren V3 Chroma. Sur ce point, le limiteur numérique nous semble le plus pertinent, par son traitement plus doux et son boost raisonnable.

Limiteur de gain activé, gain 100 %, pas de normalisation

Gain automatique activé, gain 100 %, pas de normalisation

Des fonctionnalités un peu chiches

Razer accompagne logiquement le Seiren V3 de son lot de réglages grâce à l’application Synapse. En réalité, le microphone est totalement plug & play et pourra être utilisé dès la sortie de la boite, sans nécessiter de pilote ou de réglage particulier. Synapse donne notamment accès aux mêmes paramètres que ceux accessibles directement sur le Seiren, mais de manière plus visuelle.

Le volume de la sortie monitoring, de même que le volume de captation du microphone sont ajustables. À noter au passage que lorsque ces ajustements sont effectués avec le potentiomètre, un retour visuel est proposé grâce à l’éclairage RGB intégré à la capsule. Cet éclairage est d’ailleurs personnalisable au sein de Synapse, avec différents effets préconfigurés, mais pourra aussi être personnalisé finement via Chroma Studio.

L’application de Razer reste néanmoins assez chiche pour ce qui est des réglages de captation. En dehors du taux d’échantillonnage paramétrable, on dispose seulement d’un filtre passe-haut et d’une gestion automatisée du gain. Aucun de ces paramètres n’est ajustable et il faut alors se contenter de leur activation ou non. Un égaliseur aurait été le bienvenu, de même qu’une réduction de bruit ou un noise gate.

Un mixeur audio est aussi intégré à Synapse et permet de créer une multitude d’entrées audio pour le système tout en ajustant leur volume de sortie sur les mixages « Stream » et « Lecture » (personnel). Cette fonctionnalité est de plus en plus commune sur les différentes solutions dédiées au streaming, mais Razer a encore des efforts à fournir, tant les réglages sont ici élémentaires. Sur ce point, SteelSeries conserve une sacrée longueur d’avance grâce à Sonar.

Saluons cependant l’effort fait par Razer par rapport à notre précédent test d’un microphone de la marque : le mixeur peut désormais être désactivé. Dans ce cas, les (trop) nombreuses entrées et sorties audios générées n’apparaissent tout simplement plus au niveau des réglages Windows.

Prix et disponibilité du microphone Razer Seiren V3 Chroma

Le microphone Razer Seiren V3 Chroma est disponible au prix conseillé de 150 euros.