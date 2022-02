Realme fait la démo de la charge filaire 150 Watts : de 0 à 50 % en 5 minutes seulement

Realme a fait la démonstration de sa technologie UltraDart : 150 Watts de puissance pour de la charge filaire. 50 % de batterie récupérés en seulement 5 minutes.

Au MWC 2022, Realme a présenté son premier ordinateur portable commercialisé en Europe, les Air Buds 3 qui semblent envoyer du lourd pour leur prix, des téléviseurs techniquement peu intéressants, mais commercialisés à des tarifs très agressifs… ainsi que les Realme GT 2 et GT 2 Pro. Le Pro n’a une charge que de… 65 W.

150 Watts : c’est très rapide

Realme a profité de l’événement pour lever le voile sur future technologie de charge filaire. C’est de la charge très rapide avec une technologie nommée UltraDart Charge pour l’équipe en charge du marketing. Les ingénieurs ont, semble-t-il, réalisé un gros travail : ils ont fait en sorte de gérer intelligemment la chaleur émise, mais ils garantissent aussi la durabilité de la batterie avec plus de 1000 charges. De quoi faire vivre convenablement votre téléphone au moins trois ans.

Alors que donne cette charge 150 Watts filaire ? Elle promet, selon Realme, de charger 50 % (les 50 premiers pour cent) en 5 minutes seulement. La démonstration, à laquelle nous avons pu assister, est bluffante : une fois le téléphone branché, la batterie monte rapidement avec une animation spéciale qui montre les chiffres après la virgule. On a l’impression de faire le plein de sa voiture thermique à la pompe.

50 % en 5 minutes… 150 Watts dans un smartphone : ça sera sur le Realme GT Neo 3 qui n’a pas encore été annoncé ! C’est rapide ! Pas de recul, pour le moment c’est un proto qui permet d’entrevoir la technologie en action #MWC22 pic.twitter.com/sWkGikwQ99 — Frandroid (@Frandroid) February 28, 2022

C’est un prototype qui a été montré, mais le téléphone qui recevra cette technologie est déjà connue : il s’agit du Realme GT Neo 3. Il sera dévoilé plus tard dans l’année.

Quant à la taille du chargeur, il reste compact… plus épais qu’un chargeur traditionnel, mais il n’est pas non plus extrêmement gros et lourd.

La course à la charge ultra rapide continue d’être menée par les fabricants chinois, Xiaomi a même présenté du 200 Watts pour charger un téléphone de 0 à 100 % en 8 minutes.

