Roborock S7 Pro Ultra : le robot-aspirateur avec une autonomie de 7 semaines sans y toucher

Le Roborock S7 Pro Ultra est livré avec une station d'accueil autonettoyante, qui peut vider le bac du robot, remplir son réservoir d'eau et nettoyer la serpillière.

Roborock est certainement le fabricant d’aspirateurs robots chinois le plus connu, nous suivons ses appareils depuis plusieurs années. En 2022, Roborock continue dans la gamme des S… avec le S7 Pro Ultra. L’année dernière, nous avions testé le S7 MaxV Ultra.

Ce nouveau modèle est issu de la gamme S phare du fabricant et se situe juste entre le Roborock S7 et le S7 MaxV Ultra. Il possède toutes les fonctionnalités du S7+, mais arbore en plus une station de vidange autonettoyante.

Une station autonettoyante pour la vidange

Commençons par la station fournie avec le Roborock S7 Pro Ultra puisqu’il s’agit du principal argument de vente de l’aspirateur robot. Cette station s’occupe de la vidange, du lavage et du remplissage du Roborock S7 Pro Ultra. Elle recueille la saleté aspirée dans son bac à poussière d’une capacité de 2,5 L et peut le stocker jusqu’à 7 semaines avant de devoir le vider, selon votre fréquence d’utilisation.

Il nettoie également la serpillère de l’aspirateur robot à une vitesse de 600 tr/min. Lors de ce processus, la station se nettoie par ailleurs. Enfin, il remplit la cuve pour couvrir une surface de 300 m².

Quant à l’aspirateur robot, il a une puissance d’aspiration de 5 100 Pa et sa serpillère est équipée de la technologie VibraRise pour un « nettoyage par vibration sonique » à 3 000 frottements par minute. Le Roborock S7 Pro Ultra dispose également d’un capteur de tapis pour relever automatiquement la hauteur du boitier, cela sert aussi à passer les petits obstacles ou laver les sols texturés/rugueux.

Il dispose aussi de la technologie LiDAR pour la cartographie 3D de votre espace de vie. Avec sa fonction PreciSense, le Roborock S7 Pro Ultra scanne en permanence la pièce pour éviter de rester coincer et s’adapter aux éventuels obstacles.

De plus, vous pouvez configurer le processus de cartographie 3D pour gérer plusieurs étages de votre maison et le robot sera en mesure de reconnaître à quel étage il se trouve, ainsi que les zones interdites. L’application a été en partie refaite : vos pièces apparaissent en 3D et vous pouvez configurer des actions précises, comme le nettoyage autour d’une table par exemple.

Autre changement qui vous fera faire quelques économies : le filtre intégré dans le robot peut facilement être nettoyé, il est ainsi réutilisable. Roborock prévoit de le lancer le 7 juillet 2022, à 949 euros pour son prix de lancement pendant une semaine sur Amazon, puis 1 199 euros après.

