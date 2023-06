Le Roborock S7 Pro Ultra devient le bon deal du jour avec cette promotion de 400 €

Si vous n'avez toujours pas eu le temps de faire votre grand ménage de printemps, un robot-aspirateur peut se révéler être un allié idéal pour faire vos poussières tout en épargnant votre temps. En ce moment, le Roborock S7 Pro Ultra, le nec plus ultra du marché, peut devenir votre nouveau compagnon de nettoyage pour moins cher car il voit son prix chuter de 1199 euros au départ à 799 euros chez AliExpress.

Pour apporter un coup de propre à vos parquets et carrelages, un robot-aspirateur, c’est bien, mais un robot-aspirateur qui lave vos sols, c’est encore mieux ! Avec le S7 Pro Ultra, Roborock nous propose tout simplement l’un des meilleurs robots-aspirateurs du marché avec une aspiration puissante, un lavage des sols et, surtout, une station autonettoyante. Avec cette réduction de 400 euros sur AliExpress (livré depuis la France), c’est le moment de mettre la main dessus.

Le Roborock S7 Pro Ultra en bref

Une puissance d’aspiration de 5100 Pa ;

Cartographie et navigation efficaces ;

La station autonettoyante ;

La serpillère équipée d’une technologie de vibration sonique.

Lancé à 1199 euros, le Roborock S7 Pro Ultra est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez AliExpress grâce à une réduction et au code promo de 10 euros FORS7PRO10.

Une navigation et un nettoyage efficaces

Le Roborock S7 Pro Ultra est un appareil haut de gamme et cela se vérifie tout d’abord avec les nombreux capteurs qui l’équipent : télémètre laser, capteurs infrarouges et capteurs antichutes pour assurer une navigation efficace et sans accroc. À la première utilisation, le robot-aspirateur réalise une cartographie rapide, précise et complète de votre domicile faisant de lui l’une des meilleures références du marché sur ce critère. Vous pourrez ensuite éditer la carte directement sur l’application dédiée de Roborock.

Les performances de nettoyage sont elles aussi excellentes, tout d’abord grâce à une puissance d’aspiration de 5100 Pa qui aspire de 85 à 90 % des résidus sur un sol dur. Le Roborock S7 Pro Ultra effectue également un nettoyage humide de vos sols au moyen d’une technologie de vibration, efficace sur les taches fraîches, moins sur les taches sèches et incrustées. Les performances sont au rendez-vous et le calme aussi, ce robot-aspirateur ne dépasse pas les 70 dB en mode standard.

L’entretien est également automatique !

Comme mentionné plus haut, le Roborock S7 Plus Ultra est accompagné d’une station de vidage automatique. Celle-ci se compose de trois bacs : le premier recueille la poussière, le deuxième remplit le bac de lavage d’eau propre, le troisième récupère l’eau sale. Cette station prend pas mal de place, il faudra donc réfléchir sur l’endroit où le positionner. Il nécessite bien sûr un peu d’entretien manuel comme changer l’eau des bacs et les sacs de poussière.

Pour ce qui est de son autonomie, le Roborock S7 Pro Ultra peut compter sur une endurance d’environ 2h30 en mode Standard, 1h45 en mode Maximum et trois à quatre heures en mode Eco. Ces chiffres ne concernent que les utilisations mêlant aspiration et lavage, vous pouvez donc gagner encore plus d’autonomie en n’utilisant qu’un seul de ces modes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Roborock S7 Pro Ultra.

Afin de comparer le Roborock S7 Pro Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots-aspirateurs du moment.

