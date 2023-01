Polyvalent et autonome, le Roborock S7 Pro Ultra est 600 € moins cher pour les soldes

Les soldes démarrent fort chez Cdiscount avec une offre particulièrement intéressante sur l’un des meilleurs aspirateurs robots du moment. L’excellent Roborock S7 Pro Ultra bénéficie, en effet, d’une réduction de près de 600 euros grâce à un code promo.

Depuis son arrivée sur le marché des aspirateurs robots, Roborock s’est peu à peu taillé la part du lion et est aujourd’hui considéré comme l’une des références en la matière. Il faut dire que la marque fait régulièrement mouche avec des produits innovants et efficaces. C’est, par exemple, le cas de son S7 Pro Ultra, sorti l’année passée, qui bénéficie d’ailleurs aujourd’hui d’une réduction de près de 600 euros pour les soldes d’hiver.

Pourquoi choisir le Roborock S7 Pro Ultra ?

Pour sa serpillère sonique qui désincruste la saleté ;

pour son système de cartographie et de navigation poussé ;

pour sa station d’accueil et de vidange polyvalente qui augmente son autonomie.

Appareil très haut de gamme, le Roborock S7 Pro Ultra est habituellement proposé à 1 499 euros. Durant les soldes, Cdiscount fait tomber son prix à 929 euros. Un prix que vous pourrez abaisser à 904 euros en utilisant le code de promo 25DES299. Soit une réduction 595 euros au total.

Un aspirateur puissant et polyvalent

La très grande force de ce Roborock S7 Pro Ultra réside sans aucun doute dans sa capacité à venir à bout de la plupart des saletés qui lui font face. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu’il peut compter en même temps sur un système d’aspiration puissant et sur un système de lavage parmi les plus performants qui soit.

La première partie du dispositif de nettoyage consiste donc en un moteur d’aspiration qui culminer à 5 100 Pa, ce qui lui permet de récupérer de 85 à 90 % des poussières et débris sur un sol dur (83 à 88 % sur un tapis). Ce moteur est suppléé par deux “aides” : une brosse latérale capable de pousser les poussières vers le moteur d’aspiration et surtout, un rouleau en silicone. Ce dernier a été étudié pour offrir une collecte plus efficace des détritus, et à l’énorme avantage de ne pas se retrouver emberlificoté par les poils et les cheveux.

La véritable star du S7 Pro Ultra reste toutefois sa serpillère sonique. Une petite merveille de technologie capable de vibrer jusqu’à 3 000 fois par minutes pour venir à bout des tâches les plus récalcitrantes. Il lui faudra malgré tout plusieurs passages pour éliminer les tâches incrustées, ou ayant séché.

Une machine (presque) entièrement autonome

L’un des grands avantages des aspirateurs robots, c’est leur autonomie. Et, à ce petit jeu là, le Roborock S7 Pro Ultra se classe parmi les meilleurs. Pour commencer, il profite pleinement des dernières avancées en matière de navigation autonome, en particulier la technologie LiDAR. Son télémètre laser et ses différents capteurs lasers lui permettent non seulement de naviguer parmi vos possessions sans encombre, mais aussi de cartographier votre logement.

Un premier passage lui suffira pour réaliser une carte précise de son environnement, que vous pourrez ensuite peaufiner en indiquant le type de sol ou la dénomination des pièces. Autant d’éléments qui lui servent ensuite à définir un parcours optimal pour nettoyer votre logement, et adapter le type de nettoyage aux différentes surfaces présentes. Grâce à l’application, vous pourrez même créer des routines de nettoyages, et lui demander par exemple de passer plus souvent dans une pièce définie.

Son autonomie, le Roborock S7 Pro Ultra la doit aussi en grande partie à sa station d’accueil, qui fait bien plus que le recharger lorsqu’il a terminé sa besogne. Très complète, elle est capable d’accomplir plusieurs fonctions :

cette station d’accueil dispose de différents bacs apte à recueillir aussi bien les poussières que les eaux souillées (jusqu’à 7 semaines sans vider le bac à poussières) ;

elle est aussi capable de remplir le réservoir d’eau de la serpillère, pour une superficie pouvant atteindre 300 m2 ;

elle dispose enfin de fonctions de nettoyage, que ce soit pour la serpillère ou bien elle même, ce qui diminue le besoin en entretien de votre part.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Roborock S7 Pro Ultra.

