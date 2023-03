L’excellent Roborock S7 Pro Ultra est au meilleur prix après 677 € de réduction

Si vous souhaitez vous débarrasser d'une des corvées les plus fatigantes, autant miser sur un robot aspirateur très complet. C'est le cas du Roborock S7 Pro Ultra, qui n'est d'ailleurs plus aussi cher qu'auparavant : il est proposé à 821,92 euros au lieu de 1 499 euros.

Plusieurs mois après la sortie de son très bon S7 MaxV Ultra, Roborock a lancé un nouveau robot aspirateur plus accessible, le S7 Pro Ultra. Comme son aîné, ce dernier se démarque avant tout grâce à sa station polyvalente qui embarque trois bacs : un qui récolte la poussière, un autre qui stocke l’eau propre et un dernier qui recueille l’eau sale de la serpillère. Oui, ce robot ne se contente pas d’aspirer, il lave aussi. S’il vous fait de l’œil, le moment est idéal pour l’acquérir puisque le prix vient de baisser de 677 euros.

Les points forts du Roborock S7 Pro Ultra

Une station autonettoyante

Une force d’aspiration de 5100 Pa

Une serpillère équipée d’une technologie de vibration sonique

Initialement affiché à 1 499 euros, le Roborock S7 Pro Ultra chute aujourd’hui à 821,92 euros chez AliExpress grâce à une remise dans le panier et au code promo AEFR80. On le trouve aussi en promotion à 899 euros chez Cdiscount.

Une station de vidage pratique

Comme mentionné plus haut, le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra marque un grand nombre de points grâce à sa station de vidage. En effet, alors que celles qui accompagnent d’autres références sur le marché marché ne contiennent qu’un seul bac pour vider la poussière, celle du S7 Pro Ultra se compose de trois bacs : un premier dédié à la récolte des poussières, stockées dans un sac qu’il faudra remplacer tous les 1 à 2 mois, un deuxième qui stocke l’eau propre et un dernier qui recueille l’eau sale. Ces deux derniers peuvent d’ailleurs supporter 3 litres d’eau.

Cette station capable de trier ses déchets sera donc très complète. Seul bémol auquel on ne peut pas échapper : elle est très encombrante. Ses mensurations sont plutôt conséquentes : 42,2 x 50,4 x 42 cm. Il faudra donc pouvoir l’installer dans un coin où elle n’empiétera pas trop sur vos meubles ou objets de décoration.

Des capteurs pour se repérer dans l’espace

Avant d’assurer sa mission, le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra devra concocter une cartographie de votre domicile, via son télémètre laser niché dans le dôme de l’appareil. Il sera également aidé de capteurs, qui l’aideront à se repérer dans l’espace. Ce modèle est ainsi capable de générer très rapidement une carte précise de votre domicile, que l’on pourra aussi personnaliser ; une efficacité qui lui permet de se hisser parmi les meilleures références du marché.

Le S7 Pro Ultra embarque par ailleurs des capteurs infrarouges sur les côtés ainsi que des capteurs antichute, qui lui permettra d’éviter les incidents dans les escaliers, par exemple, ou encore les collisions avec vos meubles. Toutefois, contrairement au S7 MaxV Ultra, le S7 Pro Ultra ne dispose pas de caméra et de scanner 3D, ce qui l’empêche d’identifier de petits obstacles, comme les câbles ou les petits jouets abandonnés sur le sol.

Un nettoyage complet

Une fois la cartographie réalisée, le robot aspirateur pourra remplir sa tâche. Il s’aidera pour cela d’une puissance d’aspiration de 5100 Pa. Sans surprise, les performances sont excellentes, puisque sur sol dur, le robot aspire de 85 à 90 % des résidus, et de 83 à 88 % sur un tapis à fils courts. Mais ce n’est pas tout : outre l’aspiration, le S7 Pro Ultra complétera le tout avec un nettoyage humide grâce à sa serpillère capable d’ôter diverses tâches. Pour cela, le robot utilisera une technologie à vibration, qui se révèle très efficace sur les tâches fraîches et légères. Pour celles qui sont plus incrustées, le robot devra réaliser plusieurs passages. Autrement, sur l’application Roborock, vous pourrez avoir accès à des programmes de nettoyage préprogrammés, à des bilans de nettoyages précédents ou même paramétrer le nettoyage pièce par pièce. Les assistants vocaux Alexa et Google Assistant seront de la partie pour vous permettre de contrôler le robot à la voix.

Enfin, s’agissant de son autonomie, le S7 Pro Ultra pourra vadrouiller dans votre intérieur durant environ 2h30 en mode Standard, 1h45 en mode Maximum et presque trois à quatre heures en mode Eco si vous utilisez un cycle aspiration/nettoyage humide. Vous pourrez gagner 20 à 30% d’autonomie en n’utilisant qu’un seul de ces modes.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7 Pro Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui sauront tout aussi bien faire le net chez vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2023.

