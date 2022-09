Roborock S7 Pro Ultra : la Rolls-Royce des robots aspirateurs est 540 € moins chère grâce aux French Days

Le Roborock S7 Pro Ultra, tout récemment lancé, propose un nettoyage très complet des sols du domicile, pour un prix plus contenu que d'autres références proposant les mêmes fonctionnalités. Pendant les French Days, le coût est même allégé puisque ce robot aspirateur est disponible à 959 euros au lieu de 1 499 euros chez Cdiscount.

Lancé cette année, le Roborock S7 Pro Ultra est sorti après le robot aspirateur star de la marque, le Roborock S7 MaxV Ultra. Le S7 Pro Ultra est en réalité une version plus accessible que son aîné, mais les deux partagent plusieurs points communs, comme cette station polyvalente aux trois bacs qui vide la poussière, remplit le réservoir d’eau du robot et recueille l’eau sale de la serpillère. Bref, un nettoyage qui se veut très complet. Pendant les French Days, il sera même possible d’en profiter à moindre coût grâce à une réduction doublée d’un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Roborock S7 Pro Ultra

Une force d’aspiration de 5100 Pa

Une serpillère équipée d’une technologie de vibration sonique

Une station autonettoyante

Une cartographie maîtrisée

Au lieu de 1 499 euros, puis réduit à 1 019 euros, le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra est désormais disponible à 969 euros sur Cdiscount

Si vous cherchez un robot aspirateur efficace, mais moins onéreux et plus simple, vous pourrez miser sur le Roborock S7 classique, disponible à 389 euros au lieu de 649 euros sur Cdiscount

Une station de vidage bien équipée

Si le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra parvient à se démarquer de ses congénères, c’est avant tout grâce à sa station de vidage. En effet, alors que celle de la plupart des références du marché ne contient qu’un bac pour vider la poussière, celle du S7 Pro Ultra se compose de trois bacs : le premier est dédié à la récolte des poussières, stockées dans un sac ; le second stocke l’eau propre et le dernier l’eau sale. Bref, une station très complète et pratique… mais très encombrante. Oui, ses mensurations sont plutôt conséquentes : 42,2 x 50,4 x 42 cm. Il faudra donc lui trouver une bonne place, mais le bénéfice de cette sorte de tri des déchets l’emportera certainement.

Un robot équipé de capteurs et une cartographie bien maîtrisée

Pour avaler toutes les poussières et autres saletés efficacement, le Roborock S7 Pro Ultra est aidé de son télémètre laser, niché dans le dôme, ainsi que de capteurs infrarouges sur les côtés. Sous le robot, on pourra aussi trouver des capteurs antichute pour éviter les incidents dans les escaliers ou sur une terrasse.

Ces capteurs lui serviront notamment à se repérer dans l’espace et à établir la cartographie de votre domicile, via le télémètre surtout. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle de robot aspirateur est l’un des meilleurs du secteur, puisqu’il fournit une carte précise générée rapidement. Le robot se déplacera très efficacement sur vos sols, et, à moins de déplacer vos meubles constamment, il ne devrait pas rentrer en collision avec des gros obstacles. Attention, toutefois, et contrairement au S7 MaxV Ultra, ce Roborock S7 Pro Ultra ne dispose pas de caméra et de scanner 3D, ce qui l’empêche d’identifier de petits obstacles, comme les câbles par exemple ou un petit jouet.

Une aspiration puissante, mais un nettoyage humide pour peaufiner

Le Roborock S7 Pro Ultra délivre une puissance d’aspiration de 5100 Pa. Sans surprise, les performances sont donc excellentes, puisque sur sol dur, le robot aspire de 85 à 90 % des résidus, et de 83 à 88 % sur un tapis à fils courts. Aucune zone n’est épargnée. Le tout pourra être complété par un nettoyage humide puisque ce modèle embarque une serpillère pour peaufiner le nettoyage ou enlever des tâches. Pour cela, le S7 Pro Ultra utilise une technologie à vibration, qui se révèle très efficace sur les tâches fraîches et légères. En revanche, pour des tâches plus incrustées, plusieurs passages seront nécessaires.

Enfin, concernant son autonomie, il faudra table sur une durée d’utilisation d’environ 2h30 en mode Standard, 1h45 en mode Maximum et presque trois à quatre heures en mode Eco si vous utilisez un cycle aspiration/nettoyage humide. Vous pourrez gagner 20 à 30% d’autonomie en n’utilisant qu’un seul de ces modes.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7 Pro Ultra.

