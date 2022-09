Boulanger participe aux French Days et ne fait pas semblant : voici les meilleures offres

Ça y est, le coup d'envoi pour les French Days est lancé et Boulanger s'empresse de lâcher ses meilleurs prix dès le début de l'événement. Il y a beaucoup de promotions, mais nous avons réuni dans cet article uniquement celles qui valent votre argent.

Les French Days commencent fort cette année. En effet, les différents e-commerçants participants à l’évènement commercial français de cette rentrée 2022 ne se privent pas pour balancer leurs meilleures offres dès le début. C’est évidemment le cas de Boulanger qui ne rate pas une occasion pour écouler les stocks en sacrifiant les prix. Petit indice : c’est le moment de changer de téléviseur, de barre de son ou de s’équiper avec un PC portable gaming surpuissant.

Les meilleures offres des French Days chez Boulanger

Xiaomi Mi 360 Camera 1080p

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence, il est intéressant d’opter pour une caméra de surveillance connectée. Et si certains prix peuvent freiner à l’achat, il existe des solutions accessibles et efficaces pour accomplir cette tâche. On pense par exemple à Xiaomi, qui propose sa Mi 360 Camera 1080p. Cette dernière est capable de filmer en Full HD de jour comme de nuit pour surveiller votre domicile, le tout sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’elle profite d’une réduction pour devenir encore plus abordable pendant les French Days.

Les points clés de la caméra de surveillance de Xiaomi

Une petite caméra facile à installer

Filme en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Avec une vision en 360° et une vision nocturne

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Proposée habituellement à 39,99 euros, la Xiaomi Mi 360 Camera 1080p est aujourd’hui en promotion à seulement 29,99 euros chez Boulanger.

Jabra Elite 3 Active

On connaît Jabra pour son expertise dans le secteur audio avec d’excellentes références côté true wireless, comme les 85T. La marque propose également des écouteurs abordables, conçue pour les amateurs de sports. C’est le cas par exemple des Elite 3 Active, qui sont idéales pour les sportives et sportifs qui veulent profiter d’un bon son durant leur entraînement. En ce moment, ils sont encore plus accessibles puisque le prix de cette paire diminue de 40 euros.

L’essentiel à retenir des Jabra Elite 3 Active

Des écouteurs intra-auriculaires confortables et légers

La réduction de bruit de la partie

Une bonne autonomie

Affichés à 119,99 euros, les écouteurs sans fils Jabra Elite 3 Active sont actuellement en promotion à 79,99 euros sur le site Boulanger.

Bose QC 45

Cette période des French Days est naturellement propice aux bonnes affaires, et certains produits high-tech très convoités n’échappent pas aux promotions. C’est par exemple le cas du casque sans fil Bose QuietComfort 45, digne successeur du performant QC 35 II. Si vous souhaitez enfin mettre la main sur un modèle doté d’une excellente réduction de bruit active, le moment est idéal puisqu’il chute sous les 230 euros.

Les points essentiels du Bose QC 45

Un casque confortable

La réduction de bruit active et le mode transparent

Le Bluetooth multipoint

Initialement affiché à 349 euros, puis réduit à 269 euros, le casque sans fil Bose QuietComfort 45 est désormais proposé à 229 euros chez Boulanger une fois le produit placé dans le panier.

Samsung HW-Q800B

La qualité sonore est, encore aujourd’hui, l’un des principaux points faibles des téléviseurs, y compris les modèles récents dotés de fiches techniques solides au niveau de l’image, par exemple. Mais pour y remédier, la solution est simple : miser sur une barre de son, qui délivrera une belle puissance sonore, et proposera même parfois un effet surround bien immersif. C’est ce que propose la barre de son Samsung HW-Q800B, dont le prix chute de 400 euros pendant les French Days.

La barre de son Samsung HW-Q800B en résumé

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Système Q-Symphony

Un rendu sonore 5.1

Au lieu de 899 euros, la barre de son Samsung HW-Q800B peut vous revenir à 499 euros chez Boulanger grâce à une réduction doublée d’une ODR de 100 euros valable jusqu’au 26 septembre 2022.

Samsung QLED QE55Q95T

Les téléviseurs Samsung équipés de dalle QLED se sont vite imposés sur le marché. Le constructeur sud-coréen propose des modèles bien finis avec des fiches techniques variées. Le modèle Q95T date certes de 2020, il embarque presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu, surtout aujourd’hui grâce à cette réduction de 40 % sur son prix de base.

Ce qu’il faut retenir du Samsung QE55Q95T

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’OS Tizen, plus personnalisable

Au lieu d’un prix barré à 1 490 euros, le téléviseur Samsung QLED (QE55Q95T) de 55 pouces s’affiche désormais à 899 euros chez Boulanger.

Le TV Samsung QE55Q82B, la référence de 2022, est elle aussi en promotion et se trouve à 899 euros chez Boulanger.

Acer Nitro 5 AN517-54-90GF

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable suffisamment grand, et surtout ultra puissant, pour jouer confortablement à vos meilleurs jeux Steam, Epic Games et consorts, nous avons trouvé le laptop gaming parfait. Il s’agit du Acer Nitro 5 AN517-54-90GF, une machine avec des performances de haut niveau qui voit son prix chuter de plus de 500 euros grâce aux promotions des French Days.

La fiche technique de ce Acer Nitro 5

Un écran FHD de 17″ à 144 Hz

Un SSD NVMe ultra rapide de 512 Go

Le combo RTX 3070 + i9 11e gen 16 Go de RAM

Hier affiché à 2 199 euros, mais maintenant affiché à un prix barré de 1 699 euros, le Acer Nitro 5 AN517-54-90GF est aujourd’hui disponible au prix réduit de 1 499 euros chez Boulanger.

