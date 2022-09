C’est bientôt la fin des French Days sur Amazon : voici les meilleures offres

À l'occasion des French Days, qui se terminent ce lundi, Amazon casse les prix de plusieurs produits high-tech. Smartphones, montres connectées, liseuses, SSD... Il y en a pour tous les goûts.

L’édition 2022 des French Days se termine (déjà) ce lundi, mais il est toujours possible de profiter de promotions intéressantes. Amazon propose ainsi une foule de produits moins chers actuellement, affichant parfois des prix rarement atteints pour certains des appareils. Voici les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres des French Days sur Amazon

La Kindle Paperwhite à 94,99 euros

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Cette version adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente. Cet écran de 300 pixels par pouce se module aussi très facilement pour personnaliser son expérience : mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable…

Outre le changement de format, l’écran a aussi gagné plus de luminosité. La Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture). Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours 8 Go de stockage, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8.

Pourquoi la Kindle Paperwhite est l’une des meilleures liseuses ?

Une liseuse premium à prix réduit

Un écran plus grand et plus lumineux

Une autonomie améliorée

Initialement affichée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite est désormais proposée à 94,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez bénéficier en plus de la recharge sans fil et d’un capteur de luminosité, ainsi que d’un stockage de 32 Go, vous pourrez également mettre la main sur la Kindle Paperwhite Signature Edition, dont le prix passe de 189,99 euros à 144,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 5 + l’ampoule connectée Philips Hue White à 39,99 euros

L’Echo Show 5 est un Smart Display qui intègre, sans surprise, l’assistant Alexa. Il propose aussi les mêmes types de fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur les Amazon Echo (musique, questions, skills…). Mais l’un de ses atouts, c’est son écran de 5 pouces, qui permet de naviguer sur l’interface et d’avoir accès à des informations visuelles complémentaires aux requêtes demandées. Il est également possible de passer des appels vidéos entre différents appareils Amazon Echo Show, ou via l’application Amazon Alexa. Grâce à sa caméra intégrée, vous pourrez aussi bien garder un œil sur votre domicile à tout moment.

Cet Echo Show 5 est vendu avec une ampoule connectée Philips Hue White (culot E27), une très bonne alternative aux éclairages standards. Pour fonctionner, cette dernière utilise le protocole ZigBee, qui offre une moindre consommation par rapport à l’utilisation du Wi-Fi par exemple. Cette ampoule pourra s’activer avec une simple commande vocale, et l’application Hue vous permettra de moduler l’intensité ou la température de la couleur blanche délivrée par l’ampoule. Notez que posséder un pont de connexion est conseillé pour bien faire fonctionner l’ampoule.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un Smart Display avec un écran de 5 pouces

Une caméra intégrée

Une ampoule connectée économe en énergie

A l’origine proposé à 106,98 euros, le pack Echo Show 5 + ampoule connectée Philips Hue White est désormais affiché à 39,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 5 est également disponible à prix réduit avec une prise connectée Wi-Fi Meross Smart Plug, qui fonctionnera en duo avec le smart display. Elle pourra par exemple allumer et éteindre automatiquement des appareils électroniques, et sera évidemment compatible avec les principaux assistants vocaux. Au lieu de 74,99 euros, le pack Echo Show 5 + Meross Smart Plug est maintenant disponible à 39,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 15 à 209,99 euros

L’Echo Show 15 est arrivé sur le marché cette année. En le lançant, Amazon a souhaité en faire un véritable manager du quotidien de chaque foyer. Cet écran intelligent Full HD de 15,6 pouces, qui peut être fixé au mur ou posé sur un meuble, permet d’afficher des widgets pour l’organisation de la famille avec des informations sur les rendez-vous, les listes de courses, les rappels, etc. Vous pourrez même afficher vos photos dans un coin ou en plein écran, laisser des messages façon post-it, ou encore des services de streaming vidéo (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, etc.) et des radios. Chaque membre de la famille pourra créer son profil personnalisé. Alexa sera évidemment de la partie pour recueillir toutes vos requêtes vocales.

Ce qu’il faut savoir sur l’Echo Show 15

Un tableau connecté pour gérer son quotidien

Un écran Full HD de 15,6 pouces

De nombreuses possibilités de personnalisation

D’abord proposé à 249,99 euros, l’Echo Show 5 est maintenant affiché à 209,99 euros sur Amazon.

Si vous voulez acquérir un smart display doté d’un grand écran, mais pas autant que l’Echo Show 15 , vous pourrez toujours opter pour l’Echo Show 10, qui est également proposé en réduction à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm) à 199 euros

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic se démarque d’abord par un écran OLED de 1,36 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels dans sa version 42 mm, contre 1,4 pouce pour sa version 46 mm, ce qui ne constitue pas non plus une différence majeure. Pour le modèle 42 mm qui nous intéresse ici, l’Always-On sera bien de la partie et permettra à la dalle d’afficher l’heure constamment, comme une montre standard. Concernant ses performances, celles-ci seront assurées par une puce Exynos W920. Une multitude de capteurs sera naturellement au rendez-vous, et servira au suivi des activités sportives et de votre état de santé : GPS, podomètre, capteur de pression sanguine, électrocardiogramme (ECG) qui est d’ailleurs uniquement accessible avec les smartphones Samsung… La montre propose également un suivi continu de l’oxygénation du sang, et sera bien sûr en mesure de reconnaître plusieurs sports.

Mais l’un des principaux changements de cette montre réside dans la nouvelle interface bien fluide qui profite d’un large panel d’application grâce à WearOS. Il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Un grand écran OLED avec Always-On

De nombreux capteurs pour le sport et la santé

Une nouvelle interface fluide

Au lieu de 269 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm) est désormais disponible à 199 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez une montre au cadran un poil plus grand, et toujours aussi efficace, pour un prix moindre, vous pourrez opter pour la Samsung Galaxy Watch 4 Bluetooth (44 mm) à 183,99 euros au lieu de 216,69 euros.

Le pack Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

La caméra de surveillance Blink Outdoor est destinée à être installée à l’extérieur : elle sera donc tout à fait résistante aux intempéries. Elle est capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde, ce qui vous permettra de voir distinctement tout ce qui passe en dehors de votre domicile. Concernant la vision nocturne infrarouge, les images seront captées en 720p, ce qui est amplement suffisant la nuit. La caméra ne se contente d’ailleurs pas de filmer : grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non. Autrement, les caméras Blink assurent aussi la détection de mouvements, ainsi que la possibilité d’envoyer des notifications sur votre smartphone ou votre tablette dès qu’une présence humaine sera repérée.

Concernant la Blink Video Doorbell, cette sonnette peut se connecter à la Wi-Fi, ou bien être reliée en filaire à un carillon intérieur, pour l’utiliser comme une sonnette classique. À chaque détection de mouvement, on peut recevoir une notification dans l’application Blink afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p à 30 images par seconde (en vision nocturne également) et en audio bidirectionnel. La sonnette fait également office de caméra de surveillance, pour enregistrer la vidéo via un abonnement Blink qui permet de sauvegarder les données. Un bon complément à la caméra Blink Oudoor, donc.

En quoi ce pack est-il intéressant ?

Un pack pour surveiller sa maison à moindre coût

Une caméra capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde

Une sonnette connectée avec audio bidirectionnel

Le pack d’une caméra Blink Outdoor + une sonnette Blink Video Doorbell est affiché à 55,99 euros au lieu de 112,98 euros sur Amazon, soit le même prix réduit d’une seule Blink Outdoor.

Le Fire TV Stick 4K à 29,99 euros

Contrairement au Fire TV Stick classique, le Fire TV Stick 4K peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaut posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif comme on aime.

Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique. Quant à la télécommande, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera aussi là pour recueillir vos commandes vocales à Alexa.

Pourquoi recommande-t-on le Fire TV Stick 4K ?

Un format discret

Un prix mini pour de la 4K et de nombreuses compatibilités

L’écosystème Fire OS

Initialement proposé à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est actuellement vendu à 29,99 euros sur Amazon. Le précédent prix le plus bas constaté sur la plateforme s’élevait à 34,99 euros.

Le reste de la gamme de clés HDMI d’Amazon bénéficie également de promotions : le Fire TV Stick Lite est ainsi disponible à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros, le Fire TV Stick à 22,99 euros au lieu de 39,99 euros et le Fire TV Stick 4K Max à 37,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Le Realme GT 2 Pro 5G à 586 euros

Là où le Realme GT 2 Pro marque le plus de points, c’est avant tout au niveau de son écran, qui embarque une dalle OLED avec une définition maximale QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels, et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. De quoi profiter d’une excellente fluidité dès que le besoin se fait sentir. Sa fiche technique n’est pas en reste, avec une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par 12 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez sans souci faire tourner toutes vos applications sans aucun ralentissement, y compris des jeux 3D avec les graphismes réglés au maximum. Côté photo, le smartphone ne brille pas particulièrement, mais le capteur grand-angle de 50 mégapixels sera plutôt performant.

Concernant son autonomie, le Realme GT 2 Pro intègre une batterie de 5 000 mAh, qui devrait faire tenir le smartphone durant une journée, mais pas plus, en raison de la puce énergivore. Le vrai plus, c’est le système de charge rapide SuperDart 65 W breuveté par la marque qui permet de passer de 10 à 100 % en seulement 33 minutes.

Pourquoi on conseille le Realme GT 2 Pro

Un écran OLED de 6,67 pouces en QHD+ et 120 Hz

Un combo Snapdragon 8 Gen 1 + 12 Go de RAM

Une charge rapide jusqu’à 65 W

Précédemment proposé à 749,99 euros, le Realme GT 2 Pro est désormais disponible à 586 euros sur Amazon.

Le SSD Crucial MX500 2 To à 159,99 euros

Dénué de pièces mécaniques, donc plus résistant qu’un disque dur traditionnel, le SSD interne Crucial MX500 est une bonne solution pour qui souhaite stocker ses fichiers en toute sécurité. Plus précisément, ce modèle, qui présente un format 2,5 pouces (ce qui le rend toutefois inadapté pour les ultrabooks, trop fins), assure de solides performances grâce à ces vitesses de transfert. Dans le détail, ses vitesses peuvent s’élever à 560 Mo/s en lecture et à 510 Mo/s en écriture. Avec une telle configuration, votre machine pourra démarrer de façon très rapide, et vos logiciels se lanceront sans aucun souci.

Vous disposerez également d’une capacité de stockage considérable de 2 To, ce qui vous permettra de profiter d’un bel espace sur votre ordinateur pour enregistrer un grand nombre de fichiers, jeux vidéo ou encore applications. Et pour ne rien gâcher, le SSD réduira considérablement les temps de chargement pour plus de fluidité. Enfin, la technologie 3D NAND de Micron insufflera un boost d’endurance et vous fera économiser de l’énergie.

Les points essentiels du SSD interne Crucial MX500

Une grosse capacité de 2 To

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Un boost d’endurance grâce à la technologie 3D NAND de Micron

Au lieu de 215,99 euros, le SSD interne Crucial MX500 2 To est désormais proposé à 159,99 euros sur Amazon.

