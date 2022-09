Les meilleures offres TV 4K (OLED, QLED) pour les French Days 2022

Vous souhaitez refaire votre équipement pour la fin d'année, genre avant la coupe du monde qui arrive bientôt ? Découvrez alors notre sélection des meilleures offres de TV disponibles durant les French Days 2022.

Avec la fin d’année et la Coupe du monde de football en perspective, acheter une télévision peut paraître nécessaire. Pour cette deuxième édition des French Days, les téléviseurs sont de nouveau à l’honneur avec une sélection de promotions.

Pour vous aider au mieux, Frandroid a choisi les meilleures offres disponibles pour que vous puissiez faire de bonnes affaires. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les modèles en place, nous vous recommandons chaudement la lecture de notre guide des meilleurs téléviseurs de 2022.

TCL 55C635 : obtenez une TV 4K QLED à moins de 500 euros

Si vous êtes en quête du téléviseur le moins cher disponible pendant ces French Days, voici l’offre qu’il vous faut. La TCL 55C635 fait partie du catalogue de téléviseurs QLED disponibles sur le catalogue du constructeur chinois.

Ce téléviseur de 55 pouces est capable de vous proposer une définition 4K en Ultra HD. Avec la technologie QLED mise en place, vous avez aussi droit à une luminosité améliorée permettant de profiter de vos contenus n’importe quand. La TV est aussi compatible HDR et Dolby Vision pour se révéler performante dans le visionnage de séries.

Même en gaming, la TCL sait tirer son épingle du jeu. Lors des French Days la TCL 55C635 est proposée au prix de 499 euros. Il faudra au préalable remplir une ODR de 100 euros valable jusqu’au 3 octobre.

LG OLED 55B2 : de l’OLED sous les 1 000 euros

Si vous êtes un fervent lecteur de Frandroid, vous savez que les téléviseurs LG sont les plus réputés du marché grâce à leur dalle OLED. La LG OLED 55B2 est un modèle un peu plus accessible que les gammes C et G.

Le téléviseur bénéficie d’une dalle White OLED développée en interne par LG. Elle propose une belle luminosité avec des noirs profonds. Que ce soit pour les séries, le cinéma ou le sport, la LG B2 est suffisamment polyvalente pour vous offrir de belles prestations. Le gaming est assuré avec le VRR et l’ALLM ainsi que des ports HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération.

La TV vendue de base au prix de 1 499 euros, s’affiche désormais à 949 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo « 50DES499 » . Les membres CDAV peuvent l’obtenir pour 10 euros de moins avec le code « 60DES499CDAV » .

La LG OLED 55B2 vendue à partir de 939 euros chez Cdiscount 50DES499

Samsung QE55Q95T : une alternative haut de gamme en QLED

Pour une alternative intéressante qui reste de haut niveau, il faut regarder du côté des téléviseurs Samsung. La TV Samsung QE55Q95T ne propose certes pas le niveau de fidélité des couleurs d’une dalle OLED, mais demeure attractive grâce à une promotion lors de ces French Days.

Le téléviseur a dans sa manche de nombreuses qualités dont une image irréprochable, quel que soit le contenu demandé. Elle offre une excellente luminosité, peu importe le mode sollicité. Le mode Jeu répond aussi présent avec un input lag mesuré à 9,4 ms. Surtout, le boîtier One Connect permet un gain de place salutaire sur le téléviseur et lui assure une belle finesse.

Pour ces French Days 2022, le téléviseur Samsung QLED (QE55Q95T) de 55 pouces s’affiche désormais à 899 euros chez Boulanger.

LG OLED 55A2 : la plus accessible des TV OLED

Pour ceux en quête d’une TV OLED encore moins chère, sachez que LG a de sérieux atouts à faire valoir. La LG OLED 55A2 constitue la porte d’entrée du catalogue proposant un appareil de qualité autour des 1000 euros.

Vous retrouvez la même dalle White OLED, caractéristique du constructeur ainsi que tous les avantages de l’OLED notamment dans la gestion des couleurs. Outre son design simple, mais efficace, le téléviseur LG dispose aussi d’un système d’exploitation performant avec WebOS. L’usage quotidien est facilité grâce à ce logiciel. Enfin vous avez droit à des performances en gaming honorables pour sa tranche de marché.

Affichée de base à 1099, la LG OLED 55A2 passe désormais à 799 euros chez Rue du Commerce.

LG OLED 55C2 : la meilleure TV OLED est en promotion

Il est assez rare de voir des produits haut de gamme sortis l’année même déjà être proposés en réduction. C’est pourtant le cas de la LG OLED 55C2, l’une des meilleures que nous ayons testée cette année.

Pour son segment plus prestigieux, LG a amélioré beaucoup de points. La dalle White OLED est l’une des plus lumineuses qu’il nous ait été donné de tester. La qualité d’image est irréprochable avec une gestion des couleurs proche de la perfection. Même en gaming, le téléviseur est l’un des meilleurs du marché grâce à des compatibilités bienvenues, les ports HDMI 2.1 et un input lag bas.

Au lieu de 1 999 euros, puis 1 599 euros en prix réduit, la LG OLED55C2 pouces s’affiche maintenant à 1 249 euros chez Cdiscount en utilisant le code 50DES499 lors de la commande.

Si vous êtes membre CDAV, vous pouvez utiliser le code 60DES499CDAV pour réduire le prix à 1 239 euros.

LG OLED 77C1 : une TV grand format à prix plus raisonnable

Les adeptes de la démesure sont régulièrement laissés pour compte lors des périodes de promotion. Avec la LG OLED 77C1, ces derniers ont la possibilité de s’offrir une TV grand format à un prix, disons plus accessible qu’à l’accoutumée.

La série C1 de chez LG est celle ayant introduit de belles performances avec sa dalle White OLED. Surtout il est intéressant de noter sa taille de 77 pouces qui offre une qualité d’image démesurée grâce à la gestion de noirs et une belle luminosité. Outre l’interface WebOS et ses habituelles qualités, ce modèle est remarquable pour son volet gaming. L’image est détaillée, fluide et permet de profiter au mieux des contenus.

Seul hic, la TV est habituellement affichée au prix de 3790 euros. Grâce aux French Days chez Boulanger, il est possible d’acquérir la LG OLED 77C1 pour 2490 euros.

Samsung HW-Q800B : du bon son pour compenser

C’est le véritable point faible des téléviseurs sur le marché à l’heure actuelle. La qualité du son n’est parfois pas à la hauteur de l’investissement. Une barre de son comme la Samsung HW-Q800B est un bon moyen de pallier à cette problématique.

Avec ce produit, vous pourrez tout d’abord vous créer un son surround pour une immersion accrue lorsque vous serez devant votre téléviseur. Une fois la mise en place effectuée vous n’aurez plus qu’à en profiter. Sachez que la barre est compatible AirPlay 2 et Chromecast.

Au lieu de 899 euros, la barre de son Samsung HW-Q800B peut vous revenir à 499 euros chez Boulanger grâce à une réduction doublée d’une ODR de 100 euros valable jusqu’au 26 septembre 2022.

