Cdiscount casse les prix pendant les French Days : voici les meilleures offres

C'est le jour du lancement des French Days en France et Cdiscount compte bien vous faire économiser de l'argent sur de nombreux produits Tech. Smartphones, PC portables, TV ou encore objets connectés, vous allez forcément trouver votre bonheur à prix réduit dans notre sélection des meilleures offres.

Les French Days viennent de débuter, et les différents marchands participants à l’évènement commercial français envoient du lourd dès le début des festivités. C’est en effet le cas de Cdiscount qui, en plus de casser les prix des produits Tech populaires, rajoute par-dessus tout ça des codes promos pour faire encore plus baisser la facture finale.

Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, vous avez évidemment plus d’avantages en suppléments de la livraison express. D’ailleurs, le marchand propose en ce moment 6 jours d’essai, avant de payer les 29 euros demandés pour l’année entière.

Le code « 35DES299 » vous permet d’économiser 35 euros supplémentaires dès 299 euros d’achat.

Le code « 60DES499 » vous permet d'économiser 60 euros supplémentaires dès 499 euros d'achat.

Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, ou qui ne souhaitent tout simplement pas faire partie du programme, Cdiscount a tout de même pensé à vous avec deux autres codes promos.

Le code « 25DES299 » vous permet d’économiser 25 euros supplémentaires dès 299 euros d’achat.

Le code « 50DES499 » vous permet d'économiser 50 euros supplémentaires dès 499 euros d'achat.

Les meilleures offres des French Days sur Cdiscount

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Si vous voulez une balance connectée qui fait le strict minimum, c’est-à-dire donner votre poids quotidiennement et envoyer quelques informations sur votre smartphone ou tablette, la Xiaomi Mi Body Scale Composition 2 fera très bien l’affaire. Son plus gros atout aujourd’hui, c’est bien évidemment son prix qui chute sous les 15 euros à l’occasion des French Days.

Les atouts de la balance de Xiaomi

Son design minimaliste et discret

Ses diverses fonctionnalités connectées

Jusqu’à 16 personnes différentes peuvent l’utiliser

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 14,99 euros sur le site de Cdiscount.

Realme TV Stick 4K

Après Xiaomi, Realme s’est aussi lancé dans l’aventure des dongles HDMI destinés à connecter les téléviseurs et à les transformer en réelles Smart TV. Pour son TV Stick 4K, le fabricant chinois a misé sur Google TV, un système d’exploitation basé sur Android TV qui offre une interface fluide et des contenus pertinents adaptés aux goûts de l’utilisateur. Raison de plus pour opter pour cette solution : son prix, qui diminue de plus de 20 euros à l’occasion des French Days.

Les points forts du Realme TV Stick 4K

Un format compact et discret

L’interface fluide de Google TV

Compatible 4K et HDR10+

D’abord proposé à 69,99 euros, le Realme TV Stick 4K est désormais affiché à 48,99 euros sur Cdiscount.

Asus Chromebook C223

Et pourquoi ne pas profiter des French Days pour s’essayer aux Chromebook ? Il faut dire que le prix de ce modèle C223 de chez Asus propose un positionnement tarifaire assez intéressant, surtout pendant cette période promotionnelle. On peut le trouver notamment chez Cdiscount avec 75 euros de réduction immédiate.

Les caractéristiques de ce Chromebook

Un écran HD de 11,6 pouces

Intel Celeron N3350 + 4 Go de RAM et 32 Go de stockage

Une autonomie confortable

L’interface Chrome OS fluide et rapide

Initialement affiché à 204,99 euros, l’Asus Chromebook C223 est maintenant disponible à seulement 129,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)

L’arrivée de la cinquième génération de Galaxy Watch ne rend pas forcément caduque la précédente. La Galaxy Watch 4 conserve ses très bons atouts, même aujourd’hui, surtout qu’il est possible de l’obtenir avec un joli rabais. Pour les French Days, Cdiscount fait par exemple baisser de 100 euros le prix de la version 44 mm.

L’essentiel à savoir sur la Galaxy Watch 4

Un design sobre avec un bel écran OLED

Des fonctionnalités santé et sport avancées

One UI Watch + WearOS : un combo solide

Lancée au prix de 299 euros, la Galaxy Watch 4 en version 44 mm de Samsung est actuellement à 199,99 euros chez Cdiscount, en plusieurs coloris.

Samsung Galaxy S21 FE

Après le succès du Galaxy S20 FE (pour Fan Edition), Samsung ne pouvait pas passer à côté d’un digne successeur. Le S21 FE reprend la plupart des éléments de la fiche technique de la famille des smartphones de la gamme S21, tout en passant d’une puce Exynos à Qualcomm bien plus puissante et moins énergivore, le tout pour un prix plus contenu. Et c’est encore plus le cas pendant ces French Days, puisque le tarif du téléphone baisse de 320 euros.

Le meilleur du Samsung Galaxy S21 FE

Son écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

Son puissant Snapdragon 888 compatible 5G

Son appareil photo aux fonctionnalités pratiques

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 FE est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 439 euros pour les membres Cdiscount à Volonté qui utiliseront le code promo « 60DES499« , sans oublier de déduire le montant 100 euros lié à l’ODR valable jusqu’au 30 septembre prochain. Les autres pourront l’obtenir à 449 euros avec le code promo « 50DES499« .

Retrouvez le Samsung Galaxy S21 FE à partir de 439 € sur Cdiscount 60DES499 / 50DES499

On trouve également le Samsung Galaxy S20 FE affiché en promotion à 499 euros sur Cdiscount, mais avec le code promo « 50DES499 » et la même ODR que précédemment, le smartphone tombe à 349 euros seulement. Les membres CDAV peuvent l’obtenir même 10 euros moins cher avec le code promo « 60DES499« .

Retrouvez le Samsung Galaxy S20 FE à partir de 349 € sur Cdiscount 60DES499 / 50DES499

Apple iPhone 11

Les smartphones de la Pomme sont réputés pour fonctionner parfaitement pendant plusieurs années, à l’image de l’iPhone 6S de 2015 qui a été mis à jour jusqu’à iOS 15, et l’iPhone 8 de 2017 qui a récemment reçu la nouvelle mouture de l’interface d’Apple, le bien nommé iOS 16. Vous l’aurez donc compris, l’iPhone 11 sorti en 2019 a donc encore de beaux jours devant lui. Et aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce dernier à un prix très intéressant grâce aux promotions des French Days.

Pourquoi l’iPhone 11 est encore intéressant ?

Pas d’OLED, mais un écran LCD de très bonne qualité

La puissance encore élevée de la puce A13 Bionic

Sa compatibilité avec la recharge sans fil

Au lieu de 589 euros habituellement, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 479 euros sur Cdiscount, pour les membres du programme Cdiscount à Volonté qui utiliseront le code promo « APPLE30CDAV« . Les autres peuvent quant à eux l’acquérir pour 509 euros.

Oppo Find X5

Chez Oppo, le Find X5 sert d’entre deux de la gamme, en étant bien plus performant que le modèle Lite, mais pas aussi premium que la version Pro. C’est en fait un excellent compromis pour avoir les caractéristiques d’un smartphone haut de gamme sans avoir à payer le prix fort, d’autant plus qu’il coûte actuellement jusqu’à 260 euros de moins que d’habitude à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le Oppo Find X5

Son écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Son appareil photo excellent signé Hasselblad

Ses performances élevées avec le Snapdragon 888

Sa charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu 999 euros depuis son lancement, Find X5 de la marque Oppo, avec 256 Go de stockage, est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « 50DES499« . Les membres CDAV peuvent même l’obtenir 10 euros moins cher avec le code promo « 60DES499« .

LG OLED55B2

Parmi les téléviseurs 2022 de chez LG, les séries A2 et B2 sont les moins onéreuses qui succèdent aux A1 et B1. Si les deux modèles embarquent un nouveau processeur, le modèle B2 est plus intéressant notamment pour les gamers puisqu’il intègre une dalle avec un taux de fréquences d’image optimale, idéale pour les consoles next-gen. Pour les intéressés, la référence de 55 pouces bénéficie de plus de 550 euros de réduction pendant les French Days.

Ce qui est intéressant chez le TV LG OLED B2

La dalle OLED 55″ de qualité (4K UHD)

Compatible HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Des modes gaming (VRR, ALLM…) + HDMI 2.1 pour la 4K@120 Hz

WebOS : une interface fluide et intuitive

Initialement au prix de 1 499 euros, le TV LG OLED55B2 2022 de 55 pouces s’affiche désormais à 949 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo « 50DES499« . Les membres CDAV peuvent l’obtenir pour 10 euros de moins avec le code « 60DES499« .

Retrouvez le TV LG OLED55B2 à partir de 939 € sur Cdiscount 50DES499 / 60DES499

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

