LG OLED 2022 : bien comprendre les nouveautés des séries A2, B2, C2, G2 et Z2

LG a dévoilé l'ensemble de sa gamme de téléviseurs pour 2022. Nous nous sommes intéressés aux séries OLED, voici tout ce que savons sur ces nouveaux modèles de TV.

À première vue, il n’y a pas de grosses surprises avec les derniers téléviseurs de LG. Des LCD pour les moins chers, plusieurs modèles avec la technologie QNED (MiniLED), et toujours avec l’OLED qui règne au sommet. Mais justement, qu’est-ce que nous réservée cette curée OLED ? Allons voir ça de plus près.

Premièrement, LG Electronics a fourni très peu de détail technique sur ses produits. Ils seront sans doute communiqués par la suite, pendant les premiers tests. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a 7 familles d’OLED chez LG Electronics. En 2022, on ne parle plus de OLED (x)1, mais de OLED (x)2. Chaque famille/série est désignée par une lettre.

Les différences entre les séries A2 et B2

Ce sont les téléviseurs LG OLED les moins chers, qui succèdent aux A1 et B1. La grosse nouveauté de cette année est qu’ils profitent du processeur Alpha 7 Gen 5 (qui fait suite à l’Alpha 7 Intelligent Processor Gen 4 de 2021) avec webOS 22. D’ailleurs notez que pour différencier ces deux familles, les produits A2 ont un taux de fréquences d’image qui ne dépasse pas 60 Hz avec des connectiques HDMI 2.0, tandis que les B2 profitent du 100/120 Hz avec les modes gaming (VRR, eARC, ALLM, AMD FreeSync) ainsi qu’au moins une connectique HDMI 2.1 avec le support des signaux 4K/120 Hz. Cela signifie que si vous avez une console de jeu next-gen, comme la Xbox Series X ou la PS5, il faut plutôt se diriger vers la série B2.

LG A2 : 48 pouces (LG OLED48A2), 55 pouces (LG OLED55A2), 65 pouces (LG OLED65A2) et 77 pouces (LG OLED77A2) ;

LG B2 : 55 pouces (LG OLED55B2), 65 pouces (LG OLED65B2) et 77 pouces (LG OLED77B2).

Enfin, le pic de luminosité est plus important sur la série B2 qu’A2. D’après nos recherches, il serait d’environ 500 nits sur l’A2 et 600 nits sur le B2.

La série C2 profite de deux nouveautés importantes

S’il y a une série qui évolue beaucoup cette année, c’est la série C2. Premièrement, elle bénéficie d’une nouvelle petite taille d’écran de 42 pouces (107 centimètres environ), ce qui peut intéresser les gamers qui cherchent à compléter un setup PC / console next-gen.

De plus, la série C2 bénéficie de la dalle Evo de la série G1 de l’année dernière, sauf pour les diagonales 42 et 48 pouces. En effet, elle utilise une nouvelle dalle OLED Evo produite par LG Display offrant un pic de luminosité plus important que celui des autres dalles OLED fournies à LG. Cette Evo permet d’obtenir un pic de luminosité plus important, elle utilise un émetteur vert additionnel et profite d’une meilleure colorimétrie.

La série C2 a également le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K, plus puissant que le précédent, qui améliorerait la gestion des niveaux de luminosité. Encore une fois, nous avons très peu d’information sur les nouveautés de ce processeur dédié à l’image.

Enfin, cette série bénéficie d’une vraie perte de poids. Le poids de la version 65 pouces, par exemple, passe de 32,7 kg (65C1) à 18,1 kg (62C2), soit 45 % de poids en moins. Notez que cette perte de poids est également valable pour la série G2.

LG C2 : 42 pouces (LG OLED42C2), 48 pouces (LG OLED48C2), 55 pouces (LG OLED55C2), 65 pouces (LG OLED65C2), 77 pouces (LG OLED77C2) et 83 pouces (LG OLED83C2)

La série G2 utiliserait la dalle OLED EX

La principale nouveauté de la série G2 serait une luminosité encore meilleure avec Evo with Brightness Booster qui utilise un système de refroidissement (dissipation thermique) ce qui permettrait d’avoir un pic de luminosité supérieur à 1000 nits.

Visuellement, les bords de l’écran sont encore plus fins, 6 mm contre 10,2 mm en 2021. En fait, les deux séries G et C arborent des bordures affinées, de 10,2 mm à 6 mm, tandis que le G2 supprime également les bords chanfreinés à 45 degrés du G1 au profit d’angles droits plus nets.

Comme son prédécesseur, le G1, le G2 est très fin et ressemble à un cadre photo, idéal pour un montage encastré au mur. Il est également compatible avec le support Gallery de type chevalet de LG ainsi qu’avec les pieds standards.

Il y a aussi le mode Dynamic Tone Mapping Pro qui permet de découper la luminosité en 5000 zones pour mieux la gérer, grâce au travail du nouveau processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K.

LG Display avait annoncé sa nouvelle dalle OLED EX fin 2021, la série G2 en bénéficierait. Encore une fois, nous n’avons pas eu confirmation. EX pour « Evolution » et « eXperience », cette technologie utilise du deutérium (ou hydrogène lourd) fourni par la firme DuPont (spécialiste de la chimie) au lieu de l’hydrogène. Le deutérium a l’avantage d’être plus stable et plus résistant à la chaleur, ce qui permet en théorie d’obtenir un pic lumineux 30 % plus important. De plus, un algorithme peut prédire l’énergie nécessaire pour chaque diode en fonction de vos habitudes de visionnage.

De plus, cette série profite également deux nouvelles tailles encore plus grandes, 83 pouces et 97 pouces (soit environ 246 centimètres).

Enfin, LG a également précisé l’arrivée de la fonction Always Ready pour afficher des informations, l’heure par exemple, tout en maîtrisant la consommation de la TV et sans doute également les problèmes de marquage

LG G2 : 55 pouces (LG OLED55G2), 65 pouces (LG OLED65G2), 77 pouces (LG OLED77G2), 83 pouces (LG OLED83G2) et 97 pouces (LG OLED97G2)

LG WebOS 22

Toutes ces séries sont livrées avec le système d’exploitation WebOS en version 22 qui embarque un large éventail de fonctions, mais finalement peu de changements sur cette curée. Le plus important est la possibilité de créer des profils personnels, jusqu’à six, une option que les amateurs de personnalisation apprécieront s’ils doivent partager leur télévision avec d’autres personnes.

Les modèles avec un microphone (Z2, G2, C2, QNED 99 et QNED90) seront désormais capables de répondre aux commandes vocales de LG Assistant en mode veille, ce qui signifie que vous pouvez consulter la météo sans allumer votre téléviseur. Il est également possible d’appareiller votre smartphone à votre téléviseur via NFC pour partager du contenu. Comme vous l’avez vu, il n’y a toujours pas de rétroéclairage sur la télécommande LG Magic Remote.

Encore du gaming

Il est juste de dire que les OLED de LG sont déjà les meilleurs téléviseurs de gaming disponibles, dotés de connexions HDMI 2.1 prenant en charge la 4K@120 Hz, l’ALLM (mode automatique à faible latence) et le VRR (taux de rafraîchissement variable), plus un HGiG et la prise en charge de Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Depuis la fin de l’année dernière, il y a même eu une intégration native des services de streaming comme Stadia et GeForce Now de Google.

Côté hardware, LG assure que les modèles OLED 2022 prendront en charge les « fonctions multiples » du HDMI 2.1 et il y a un changement. L’année dernière, les téléviseurs LG dotés d’un HDMI 2.1 avaient une bande passante plafonnée à 40 Gbps. LG a augmenté la bande passante des ports HDMI 2.1 de ses OLED 2022 à 48 Gbit/s. Vous n’en avez peut-être pas encore besoin, mais vous pouvez être sûr que votre LG OLED est au moins un peu plus à l’épreuve du temps.

D’un point de vue interface, le menu Game Optimiser a été mis à jour. Elle est simple à utiliser et offre davantage d’options.

N’oublions pas les LG Z2 8K

Sans la technologie OLED Evo de LG, le modèle haut de gamme pour 2022 reste la série 8K Z2 OLED. La série Z2 fonctionne sur une version spécifique du processeur Alpha 9 Gen 5, conçue pour tirer le meilleur parti de la définition accrue, et elle sera disponible dans les tailles 77 et 88 pouces.

Comme le G2, le Z2 a ce que LG appelle un design « Galerie« , ce qui signifie qu’il est très fin et a un dos plat qui le rend idéal pour un montage mural. Contrairement au G2, qui n’est livré qu’avec un support mural, le Z2 de 88 pouces est livré avec un support au sol, et le modèle de 77 pouces semble inclure les deux pieds et un support mural encastré intégré.

Si vous voulez visionner la vidéo de la conférence CES 2022 dédiée aux téléviseurs, vous la trouverez ci-dessous.

