Les meilleures promotions smartphones (Android et Apple) pour les French Days 2022

En quête d'une bonne affaire pour cette deuxième édition des French Days ? Voici les meilleures promotions pour acheter un smartphone et faire de belles économies pour cette fin d'année.

Le deuxième temps de cette édition 2022 des French Days met de nouveau à l’honneur les smartphones. À quelques encablures de la fin d’année et du Black Friday, cette période est idéale pour vous permettre de faire des économies avant l’heure.

Frandroid a compilé les promotions les plus intéressantes avec plusieurs modèles de smartphone que notre rédaction a déjà testé. Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone de 2022, nous vous conseillons d’abord de lire notre guide dédié.

iPhone 11 : profitez des derniers stocks de neuf

Avec la dernière keynote d’Apple, le catalogue du constructeur est une nouvelle fois chamboulé. L’iPhone 11 voit ses derniers stocks de neuf être écoulés à l’occasion de ces French Days 2022.

Lors de sa sortie, le smartphone était déjà l’un des plus puissants. Il reste encore très pertinent en 2022 avec sa puce A13 Bionic avec iOS 16 à la baguette vous avez droit à une fluidité de tous les instants. L’autonomie reste bonne pour une journée complète d’endurance même si la nouvelle génération est encore plus performante.

De manière générale, l’iPhone 11 est un excellent smartphone dans tous les domaines. Son seul handicap était le prix de sortie affiché à 809 euros. Lors des French Days 2022, le téléphone est affiché à 509 euros au lieu de 539 euros. Pour les membres du club Cdiscount à Volonté, entrez le code promo APPLE30CDAV pour que celui-ci passe à 479 euros.

Retrouvez l'iPhone 11 à 479 € sur Cdiscount APPLE30CDAV

Poco X4 GT : la nouvelle génération à petit prix

Comme toujours avec la gamme Poco de chez Xiaomi, vous avez droit à des smartphones puissants, mais qui restent accessibles en termes de budget. C’est en ce sens que le Poco X4 GT a été pensé.

C’est la puissance interne qui est importante sur ce smartphone. En l’occurrence, elle est assurée par un processeur MediaTek Dimensity 8100 accompagné par 8 Go de RAM. Il est taillé sur mesure pour la gaming mobile, mais pas seulement. Le Poco X4 GT s’offre une belle autonomie avec un emplacement à 5080 mAh et une charge rapide à 67 W.

Le Poco X4 GT a été lancé au prix de 379 euros, mais lors des French Days, le téléphone chute à 319 sur le site d’AliExpress avec le code promo 30FR.

Xiaomi Redmi Note 11S 5G : pas cher, mais diablement performant

La dénomination Redmi de chez Xiaomi a pour vocation d’offrir des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du Xiaomi Redmi Note 11S 5G, qui est l’une des nombreuses déclinaisons de la gamme avec pour objectif de vous fournir de belles prestations à un bon prix.

La fiche technique du téléphone est remarquable dans le volet de l’écran tactile. Vous avez droit à une belle dalle de 6,6 pouces en LCD. Elle dispose notamment d’un rafraîchissement à 90 Hz. L’appareil photo se compose d’un triple capteur dorsal. Lors des French Days, le Xiaomi Redmi Note 11S 5G passe à 221 euros au lieu de 299 euros avec le code promo 12FR.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : la référence des smartphones pas chers

Pour optimiser un maximum votre budget, il est aussi possible de se tourner vers la génération précédente. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a longtemps été la référence de notre sélection des smartphones pas chers disponibles.

La réelle valeur ajoutée de ce téléphone se loge dans son interface tactile. C’est une dalle AMOLED de 6,67 pouces qui vous est proposée. Surtout, le taux de rafraîchissement mis en place est de 120 Hz. Ce sont des prestations assez rares pour cette tranche de prix. Enfin, l’autonomie à votre disposition est aussi exceptionnelle, associée à une charge rapide efficace.

Vous l’aurez saisi, ce téléphone est l’une des bonnes affaires de ces French Days. Chez RED by SFR, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est disponible à 199 euros au lieu de 329 euros.

Realme GT 2 Pro : de la puissance en promotion

Le véritable rival de Xiaomi sur le marché des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix : c’est Realme. Le constructeur chinois dispose d’un catalogue riche et varié à l’image de son concurrent. Le Realme GT 2 Pro vise les sommets de puissance avec un prix bien au-dessus de la moyenne pour les standards de la marque.

C’est un véritable monstre de puissance grâce à sa configuration. Celle-ci se compose d’une Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, accompagnée par au minimum 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est l’un des smartphones Android les plus puissants du moment. Il brille aussi grâce à sa belle dalle AMOLED. Lors des French Days, le Realme GT 2 Pro est au prix de 649 euros au lieu de 749 euros chez Rue du Commerce.

Oppo Find X5 : le haut de gamme devient accessible

Pour ceux qui se sont mis en quête d’un smartphone haut de gamme en cette fin d’année, vous avez sous vos yeux la perle rare. Consacré petit prince de la catégorie lors de notre test, le Oppo Find X5 est peut-être celui que vous cherchiez.

Comme l’indique son titre honorifique, le Oppo Find X5 dispose d’une fiche technique attractive. Il est d’abord brillant au niveau de son écran tactile. C’est une dalle AMOLED allant jusqu’à 120 Hz avec une belle luminosité ainsi que des couleurs très fidèles. La puissance interne mise en place vous permettra notamment d’en profiter en gaming.

Surtout, le Find X5 est un surdoué au niveau photographie. Quelles que soient les conditions, le téléphone est à même de vous offrir de jolis clichés. En bref, il s’agit là de l’un des meilleurs appareils disponibles à l’heure actuelle. À l’occasion des French Days, le Oppo Find X5 est disponible à 749 euros au lieu de 999 euros avec le code promotion 50DES499. Les membres de Cdiscount à Volonté pourront profiter du téléphone à 739 euros avec le code 60DES499CDAV.

Le Oppo Find X5 vendu à partir de 739 € chez Cdiscount 50DES499 / 60DES499CDAV

Samsung Galaxy S21 FE et S20 FE : offrez-vous le meilleur de chez Samsung

Parmi la crème des smartphones, ceux de chez Samsung ont souvent une bonne place au sein de nos sélections. Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone chouette et séduisant à utiliser au quotidien. Notre seul regret est son prix, mais les French Days permettent de corriger ces défauts.

Le téléphone brille particulièrement sur son écran tactile. Le S21 FE, se dote d’une dalle OLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ et un rafraîchissement de 120 Hz. En termes de design le smartphone offre à son utilisateur une jolie prise en main au quotidien. La puissance interne mise en place est utile pour l’usage des logiciels gourmands.

À l’occasion des French Days 2022, le Samsung Galaxy S21 FE est en promotion à partir de 439 euros sur Cdiscount. Les membres de Cdiscount à volonté qui utiliseront le code promo « 60DES499CDAV« , sans oublier de déduire le montant 100 euros lié à l’ODR valable jusqu’au 30 septembre prochain. Les autres pourront l’obtenir à 449 euros avec le code promo « 50DES499« .

Retrouvez le Samsung Galaxy S21 FE à partir de 439 € sur Cdiscount 60DES499CDAV / 50DES499

Sur le site de Cdiscount, vous pourrez aussi trouver le Samsung Galaxy S20 FE. Celui-ci est excellent dans le rapport qualité-prix mis en place. Que ce soit au niveau de l’interface logicielle ou l’écran tactile proposé, le smartphone est très attractif.

Vous trouverez le Samsung Galaxy S20 FE affiché en promotion à 499 euros sur Cdiscount, mais avec le code promo « 50DES499 » et la même ODR que précédemment, le smartphone tombe à 349 euros seulement. Les membres CDAV peuvent l’obtenir même 10 euros moins cher avec le code promo « 60DES499CDAV« .

Retrouvez le Samsung Galaxy S20 FE à partir de 339 € sur Cdiscount 60DES499CDAV / 50DES499

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L'édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d'ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l'on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

