Les prix des meilleurs aspirateurs Roborock sont au plus bas pour les Prime Day

Acteur historique de l'univers des aspirateurs-robots, Roborock n'échappe pas à la tradition des Prime Day. Au programme de ces deux jours : d'importantes remises sur les appareils premium du constructeur.

Les poils d’animaux et la poussière ont pris leurs quartiers d’été dans votre maison. À chaque jour sa dose de saleté sur la surface de vos sols. N’en dites pas plus. Pour les Prime Day, Roborock peut certainement vous défaire de la crasse. Les aspirateurs-robots et aspirateurs-balais de la marque profitent d’importantes remises jusqu’au 12 juillet :

Le Roborock S8 Pro Ultra perd 100 euros

Le Roborock S8 Pro Ultra

(9/10) est l’un des appareils les plus haut de gamme du constructeur. Son principal atout réside dans sa station multifonction qui dirige à peu près tout ce qui touche à l’entretien de votre robot aspirateur. Votre Roborock S8 Pro Ultra peut donc :

se débarrasser des eaux usées une fois le nettoyage terminé ;

se recharger en eau propre afin de nettoyer une surface allant jusqu’à 300 mètres carrés ;

vider son bac à poussière, et ce pendant sept semaines.

Et, de la poussière, il y en aura à vider puisque le Roborock S8 Pro Ultra peut aller chasser la saleté dans les moindres recoins grâce à ses 6 000 Pa de puissance. Avec la serpillière dont la hauteur s’adapte au type de sol sur lequel elle passe, plus aucune poussière ne devrait se glisser sous vos pieds.

Le Roborock S8 Pro Ultra peut d’ailleurs nettoyer votre maison de fond en comble, car, en plus de son capteur LiDAR permettant de cartographier toutes les pièces avec précision, l’aspirateur-robot est capable de reconnaitre 42 obstacles différents déposés aléatoirement dans un espace donné. Plus besoin de ranger le sol pour espérer que votre robot effectue un nettoyage en profondeur dans les meilleures conditions.

Pendant les Prime Day, le Roborock S8 Pro Ultra perd 100 euros et passe ainsi à 1 399 euros.

Le Roborock S8 perd 150 euros

Petit frère du modèle Pro Ultra, le Roborock S8 profite peu ou prou de la même fiche technique que le S8 Pro Ultra, à cela près que sa station de chargement n’effectue pas de vidange ou de lavage des bacs à poussières ou à eau sale.

Pour le reste, on conserve l’excellente puissance d’aspiration de 6000 Pa, et le soulèvement des brosses et sa serpillière pour adapter son nettoyage au type de sol.

Le Roborock S8 peut lui aussi reconnaitre parfaitement son environnement et éviter jusqu’à 42 obstacles éparpillés dans votre logement. N’en profitez pas cependant pour transformer votre maison en parcours d’obstacles.

Presque aussi complet que le modèle Ultra, le Roborock S8 perd 150 euros pendant les Prime Day et passe à 549 euros.

Le prix du Roborock S7 Pro Ultra baisse de 370 euros

Petit frère du S8 Pro Ultra, le Roborock S7 Pro Ultra (8/10) est un excellent compromis pour ceux qui veulent le meilleur de Roborock avec un budget plus restreint. Non content de profiter d’un prix de lancement plus bas et d’une réduction de 370 euros, le Roborock S7 Pro Ultra possède une fiche technique alléchante.

Le constructeur l’a en effet équipé de la même station d’entretien avec trois bacs dédiés. Le premier assure la vidange de l’eau sale, le second remplit le bac à eau propre, et le dernier débarrasse le compartiment à poussières de votre robot aspirateur.

Côté aspiration, si le S7 Pro Ultra n’atteint pas les 6 000 Pa de son successeur, il peut se targuer de rester dans le haut du panier avec une puissance de 5 100 Pa. Une puissance largement suffisante pour éliminer la poussière où qu’elle se trouve, y compris sur les tapis. En effet, le robot est capable de soulever sa brosse et sa serpillière à 5 mm au-dessus du sol pour assurer un nettoyage maximal qu’importe la surface.

La cartographie reste, elle aussi, l’une des forces des produits Roborock et le S7 Pro Ultra ne déroge pas à la règle. Avec son système de mapping 3D, il est possible de modéliser son logement en trois dimensions et d’y ajouter à l’envi des objets, meubles ou tout obstacle constant à éviter.

En somme, le Roborock S7 Pro Ultra fait presque aussi bien que le modèle plus récent, mais le tout à un tarif bien plus contenu.

En ce moment, le Roborock S7 Pro Ultra profite de 370 euros de réduction pendant les Prime Day. Son prix est maintenant de 829 euros.

Le Dyad Pro, l’aspirateur laveur premium de Roborock voit son prix baisser de 130 euros

Non, Roborock ne fait pas que des aspirateurs robots. Le constructeur propose aussi d’excellents aspirateurs balais qui nettoient également les sols. Avec ses deux serpillières rotatives, le Roborock Dyad Pro aspire et nettoie simultanément avec une puissance de 17 000 Pa, soit bien plus qu’un aspirateur robot classique. Mieux, grâce à son capteur DirTect, il adapte l’aspiration et le nettoyage au degré de saleté du sol.

Avec son réservoir d’eau propre de 900 mL, et son réservoir d’eau sale de 770 mL, il peut assurer le nettoyage complet de près de 300 m² de surface. Il dispose par ailleurs d’un petit réservoir de produit nettoyant pour peaufiner le lessivage des sols. Un remplissage permet de laver 20 fois votre sol dans sa totalité. De quoi retrouver une maison rutilante du sol au plafond.

Cerise sur le gâteau, la station de chargement du Roborock Dyad Pro fait également office de station de nettoyage et permet, par rotation des serpillières, d’éliminer l’excédent de saleté laissé par la précédente cession de nettoyage. Le dock se charge enfin d’insuffler de l’air chaud pour sécher les serpillières et limiter le développement microbien.

Pendant les Prime Day, le Roborock Dyad Pro bénéficie de 130 euros de réduction et passe à 349 euros.