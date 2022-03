Le Samsung Galaxy S22 Ultra est passé sur billard d’iFixit et DXOMARK, voici ce qu’ils en disent

Les deux sites viennent de publier des tests très spécialisés sur les S22 et S22 Ultra smartphones, centrés sur la réparabilité pour iFixit et sur l'écran pour DXOMARK. Verdict : l'écran du S22 Ultra est dur à réparer, mais il est diablement efficace.

Après les tests des Samsung Galaxy S22 et S22 Ultra viennent les démontages et les tests un peu plus « cliniques » et spécialisés. iFixit s’est taillé une solide réputation dans le domaine de la réparabilité des appareils, tandis que DXOMARK teste les téléphones sur divers critères bien précis. Leur test de l’écran du S22 Ultra vient de sortir et il est très rassurant.

iFixit : le S22 n’est pas simple à réparer

Le célèbre site de démontage d’appareils iFixit a donné la note de réparabilité de 3/10 aux S22 et S22 Ultra. Voici la vidéo complète :

Sans rentrer dans les détails, les deux S22 testés rendent le changement de la batterie trop compliqué, du fait de l’utilisation de bandes adhésives. Le changement d’écran se montre aussi particulièrement peu pratique, tant celui-ci est difficile à détacher du reste du smartphone. L’absence de manuel pour la réparation est aussi pointée du doigt.

Pour DXOMARK, le S22 Ultra est le meilleur écran pour regarder des vidéos

Samsung produit des écrans pour la quasi-totalité de l’industrie des téléphones. Alors quand vient le moment d’équiper ses smartphones, la firme de Séoul a tendance à effectuer les bons choix.

Le test réalisé par la DXOMARK vient confirmer cela. Le téléphone reçoit le meilleur score en lecture de vidéo jamais donné sur le site, 91. Il dépasse le S21 Ultra en luminosité et propose des contrastes plus naturels que l’iPhone 13 Pro selon la société de benchmarks.

Le S22 Ultra est également ex æquo avec l’iPhone 13 Pro et Pro Max sur sa capacité à ajuster la luminosité à l’environnement, ce qui aide grandement à la lecture ou à pouvoir garder un haut niveau de lisibilité même dans des conditions compliquées.

Le S22 Ultra est en revanche un peu distancé sur d’autres catégories, en particulier la précision de son écran tactile, ou encore sa capacité à descendre sous les 24 Hz, pourtant une vraie promesse du LTPO 2.0.

Pour ces raisons, DXOMARK a placé le S22 Ultra à la troisième place de son classement des meilleurs écrans de smartphones, ex æquo avec l’iPhone 13 et le Huawei P50 Pro. Un bon score donc au général qui confirme notre impression lors de son test. Nous avions donné la note de 10/10 à son écran tant celui-ci paraît au-dessus du lot.

