Le Samsung Galaxy A53 5G est arrivé et il est accompagné d’une offre de précommande à ne pas rater

La gamme Galaxy A de Samsung est la plus populaire de la marque et elle accueille aujourd'hui un nouveau smartphone. Le Galaxy A53 5G vient ainsi s’insérer entre les Galaxy A4 et A6 comme un produit milieu de gamme performant à prix contenu. Un excellent compromis à partir de 459 euros qui est en précommande jusqu'au 31 mars avec une offre très généreuse.

La gamme des Samsung Galaxy A s’étoffe avec l’arrivée du nouveau Galaxy A53 5G. Avec cette nouvelle référence, Samsung offre un smartphone milieu de gamme performant, le tout à un prix doux débutant à 459 euros. Pour ce tarif, vous pourrez bénéficier d’une autonomie généreuse, d’un très bel écran AMOLED 120 Hz et d’une configuration qui se rapproche de produits plus haut de gamme. Jusqu’au 31 mars, les précommandes sont ouvertes et, avec elles, une liste de cadeaux pas piquée des hannetons : une paire de Galaxy Buds Live, 50 euros offerts sur le Google Play Store et 5 % d’achat crédités en points Samsung Rewards sur votre compte Samsung.

Un design premium

Avec son look très épuré, le nouveau Samsung Galaxy A53 5G affiche un design très réussi. Difficile de deviner que le nouveau smartphone de Samsung appartient au milieu de gamme. Il propose un module photo savamment intégré à l’arrière du mobile — appelé Ambiant Edge — pour des finitions du plus bel effet. Les coloris bleu, noir, blanc ou pêche lui vont également à ravir.

On notera également sa face avant équipée d’un écran super AMOLED de 6,5 pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’assurance de profiter de tous vos contenus sans aucun accroc. Et pour plus de confort de navigation, Samsung a implémenté un discret poinçon à l’avant qui abrite la caméra frontale de 32 mégapixels.

La 5G ou rien

Pour ses nouveaux modèles, Samsung a fait le choix de se départir de la 4G. Le constructeur passe ainsi à la 5G pour offrir à ses utilisateurs l’accès à la dernière génération de réseau. Un parti pris qui ne se reflète pas sur le prix, qui reste contenu en allant de 459 à 519 euros selon les versions. Vous pouvez en effet choisir entre les modèles 6+128 Go ou 8+256 Go de mémoire.

Plus de RAM pour le même prix

Nouveauté logicielle : Samsung met en place sur ce Galaxy A53 5G la fonction « RAM Plus », une option d’ajout de RAM virtuelle à activer ou non. Elle permet d’ajouter au choix maximum 6 ou 8 Go de mémoire supplémentaire en fonction du modèle choisi. Un petit plus à saluer, car pour le moment, peu nombreux sont les équipementiers à offrir cette possibilité bien pratique.

À cela s’ajoute la présence du processeur maison Exynos 1280 gravé en 5 nm. Une puce suffisamment puissante pour réaliser les tâches courantes du quotidien. Le Samsung Galaxy A53 5G est d’ailleurs livré avec Android 12 natif et la dernière version de l’interface du constructeur : One UI 4.1. Vous pouvez donc profiter des dernières nouveautés de Google sur votre tout nouveau mobile.

Si les performances sont au rendez-vous, elles ne grignotent cependant pas sur l’autonomie du smartphone qui peut atteindre les deux jours sans rechigner, selon le constructeur. Il dispose d’une batterie imposante de 5 000 mAh et de la charge rapide 25 W. À noter que le chargeur 25 W n’est pas fourni avec le smartphone.

La photographie jusqu’au bout de la nuit

Côté photo, le quadruple capteur du Samsung Galaxy A53 5G se montre sans surprise à la hauteur. Le capteur principal peut se targuer de monter à 64 mégapixels. L’ultra grand-angle offre quant à lui 12 mégapixels, le capteur de profondeur propose 5 mégapixels, tout comme le module macro. De quoi parer à toutes les situations sans effort, y compris de nuit.

L’algorithme vient aussi en renfort pour les situations difficiles. De nuit par exemple, le Galaxy A53 5G va prendre plus d’une dizaine d’images à la suite. Il les compile ensuite dans un seul cliché pour obtenir à la fois la meilleure exposition et une netteté optimale, même quand vous n’y voyez plus rien, ou presque.

On notera que Samsung a également intégré des modes créatifs. La fonctionnalité « Remastériser la Photo » permet par exemple de redonner vie à de vieux clichés argentiques. Une photo de votre tirage suffit pour que l’IA le retravaille. Elle corrige la balance des blancs, le grain et la résolution pour offrir une seconde jeunesse à vos photos prises sur pellicule. L’outil « Effaceur d’objet » offre quant à lui la possibilité de supprimer les éléments indésirables en arrière-plan de votre image.

Une offre de précommande plus qu’alléchante

En ce moment et jusqu’au 31 mars 2022, pour les précommandes du Galaxy A53 5G, plusieurs cadeaux sont offerts. Il y a d’abord les écouteurs Galaxy Buds Live, au design unique et qui offrent une autonomie de plus de sept heures sans recharge ainsi que la réduction de bruit active. Ajoutons à cela 50 euros offerts pour vous faire plaisir sur le Google Play Store et 5 % du prix d’achat crédités en points Samsung Rewards sur votre compte Samsung. Une très bonne excuse pour vous offrir ce smartphone élégant et efficace, affiché à 459 euros sur le site de Samsung.