Huit ans après son départ, le géant Samsung est de retour sur le marché des PC portables en France. Nous avons pu tester l'un de ses fleurons, le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360.

La marque Samsung s’est imposée sur de très nombreux marchés pour le grand public. On la connait évidemment pour ses smartphones Galaxy, mais aussi pour ses machines à laver, ses réfrigérateurs et toutes sortes d’appareils pour le foyer. Étrangement, la marque a suivi un parcours plus complexe pour un marché historique, celui des ordinateurs. En 2014, Samsung avait pris la décision de se retirer du marché européen des PC portables. En 2022, la firme fait son retour avec la gamme Galaxy Book 2 composés de 4 machines : les Galaxy Book 2 et Galaxy Book 2 360 pour l’entrée de gamme, et les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 pour le haut de gamme. C’est ce dernier que nous avons pu tester.

Fiche technique du Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Modèle Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (2022) Taille de l'écran 15.6 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage Super AMOLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1260P Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 32 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 354,85 x 11,5 x 227,90 mm Poids 1410 grammes Prix 1 599 € Fiche produit Voir le test

Le PC a été prêté par Samsung pour ce test.

Un ultraportable aux finitions exemplaires

Quand on sait que Samsung peut proposer l’excellence en matière de design de smartphones, on est forcément très impatient de découvrir ce que la marque peut faire avec un PC portable. Le résultat est à la hauteur de nos attentes avec une machine aux finitions irréprochables. La machine est très fine et légère, surtout pour un appareil convertible. Comme la mention 360 l’indique dans le nom, ce Galaxy Book 2 Pro 360 peut se transformer en tablette en faisant tourner l’écran derrière le clavier.

Ce type de mécanisme impose un surpoids sur ce genre de machine, 200 grammes de plus sur la balance face à la version normale du Galaxy Book 2 Pro, ainsi que quelques concessions sur le design. Malgré ce surpoids, on reste à seulement 1,04 kg. Autre compromis, les bordures de l’écran sont plus larges que sur d’autres produits premium sur cette gamme de prix.

Malgré ces concessions, Samsung propose ici tout ce que l’on attend d’un appareil haut de gamme. La base de l’appareil repose sur quatre petits patins en gomme pour éviter le glissement. C’est plutôt réussi, même si l’on peut se poser la question du vieillissement du système sur le temps long. Le PC portable est fourni avec un stylet S Pen, mais malheureusement impossible de le loger dans le PC. Il faudra donc s’assurer de ne jamais oublier son stylet.

Clavier et touchpad

Si sur le design, Samsung peut faire appel à son savoir-faire dans le domaine des smartphones, ce n’est évidemment pas le cas quand on parle d’un clavier physique. Pour autant, le géant s’en sort très bien dans cet exercice. On a un clavier qui propose des touches larges et bien espacées, avec une bonne occupation de l’espace laissé par le format du PC. Seules les touches de fonctions (F1 à F12) sont plus petites, mais sans que cela soit gênant pour des touches plus rarement utilisées. Enfin la course est assez longue, quoiqu’un peu légère à mon goût. Quoi qu’il en soit, c’est un clavier sur lequel je n’ai eu aucun problème pour taper le texte de ce test.

Le pavé tactile s’avère également très satisfaisant. De bonne taille, il a surtout le bon niveau de réactivité pour permettre une interaction simple et sans faux contact.

La connectique

La connectique ne sera pas longue à décrire, Samsung fait le service minimum ou presque sur ce genre de machines premium. On retrouve donc un port USB-C, un port jack 3,5 mm et un lecteur de microSD sur la tranche droite. De l’autre côté, Samsung propose deux ports USB-C dont un port USB-C Thunderbolt 4.

Le fabricant fait donc l’impasse sur des connecteurs plus classiques comme l’USB-A ou le HDMI, que l’on retrouve pourtant sur le Galaxy Book 2 Pro non convertible, dommage. Il faudra en conséquence passer par un adaptateur pour la plupart des usages avec ce PC portable.

Webcam et audio

Le système de haut-parleurs d’un PC ultraportable est généralement assez limité. C’est une nouvelle fois le cas ici. Considérez les haut-parleurs comme un système de dépannage pour écouter une vidéo très occasionnellement, mais ce n’est pas sur cet appareil que vous puissiez profiter au mieux d’une bande-son ou d’un film. Les basses manquent de présence, et les aiguës sont aux abonnés absents. Bon point en revanche : les haut-parleurs ne saturent pas trop.

Le Galaxy Book 2 Pro a la particularité d’intégrer une caméra Full HD sur un marché où la plupart des appareils proposent du 720p. Malheureusement, cela ne suffit pas à proposer une image de qualité.

Un écran Oled en demi-teinte

Quand Samsung a lancé une tablette Galaxy Book sous Windows 10 en 2019, le fabricant pouvait se targuer d’apporter l’Oled dans l’écosystème de Microsoft. Depuis, Asus a largement investi dans ce type d’écran et s’est fait une spécialité de proposer des écrans Oled sur ses PC portables avec des prix très agressifs. L’intégration d’un écran Oled sur ce Galaxy Book 2 Pro 360 n’est ainsi pas une surprise. La dalle de 13,3 pouces se contente en revanche d’une définition de 1920 x 1080 pixels.

À l’œil nu, on admet être légèrement déçu par le rendu offert par l’écran. Difficile de mettre le doigt sur ce qui déplait exactement, les écritures semblent très légèrement baveuses ou manquer de netteté. S’agit-il d’un problème de densité de pixels ? De calibration de la dalle avec Windows ? Il s’agit avant tout d’un constat subjectif du testeur. Notre sonde colorimétrique dépeint un autre tableau.

Car dans les faits, sur les critères que nous pouvons tester avec notre sonde et le logiciel Calman, l’écran de ce Galaxy Book s’en sort très bien. Il affiche ainsi 112 % du spectre DCI-P3, ce qui va au-delà de nos critères (75 % du spectre AdobeRGB, 166 % sRGB) avec une calibration bien réalisée puisque le deltaE moyen est de 2,83 pour un maximum de 4,42. La température moyenne des couleurs est de 6910K ce qui tire un peu trop vers le froid.

Seuls compromis réellement notables avec notre sonde, la luminosité maximale qui plafonne à 318 cd/m².

Windows 11, écran tactile et écosystème Samsung

Jusque-là, le Galaxy Book 2 Pro 360 se présente comme un ultraportable relativement classique. L’un de ses éléments de différenciation avec le reste du marché vient de son logiciel. À l’instar de ses smartphones, Samsung a personnalisé l’expérience logicielle de Windows 11 avec ses propres services. Pour autant, là aussi comme Samsung le fait sur Android avec Google, le fabricant reste dans les clous et respecte le cahier des charges de Microsoft de A à Z.

On a donc en premier lieu une excellente intégration des smartphones et tablettes Samsung Galaxy avec Windows par l’intermédiaire de « lien avec Windows » qui va permettre de suivre son PC les SMS, photos et même les applications (en mode miroir) de son smartphone.

On retrouve aussi un ensemble d’applications développées par Samsung dans l’application Galaxy Book Experience. Elles se synchronisent toutes avec leurs équivalents sur smartphone Galaxy : Samsung Notes pour la prise de note ou File Tracker pour gérer ses fichiers. Il y a enfin Quick Share qui permet de partager rapidement un fichier en Wi-Fi Direct entre deux appareils Samsung, et Private Share pour partager un fichier avec un contact de façon chiffré à travers Internet. Toutes ses applications sont à mettre à jour par le Microsoft Store, une bonne intégration au système de la part de Samsung.

Dommage toutefois de trouver parmi les applications préinstallées sur le PC, l’antivirus McAfee en version d’essai. Cela se traduit par une publicité intrusive et anxiogène pour la version payante du logiciel et qui pourra prendre un bon morceau de l’écran. Sur un PC à ce tarif, on aimerait se passer de ce genre de logiciels à désinstaller dès l’ouverture de la boite.

Acceptez-vous le risque ? Ca fait peur tout ça !

Le Galaxy Book 2 Pro 360 a aussi la capacité de se transformer en tablette, et avec le stylet fourni il devient un véritable compagnon de travail pour prendre des notes ou dessiner. Windows 11 a fait de gros progrès pour améliorer la qualité de l’expérience tactile, même si le Microsoft Store continue de manquer d’applications. Rappelons que les applications Android ne sont pas encore disponibles en France.

Des performances maitrisées, mais limitées

Avec sa grande finesse et son poids plume, ce n’est pas une très grande surprise d’apprendre que Samsung a fait des compromis sur les performances brutes de sa machine. Ainsi, malgré l’intégration d’un processeur Intel Core i7-1260P, le même que nous avons déjà testé au sein de l’Asus Zenbook 14 Oled UX3402Z, les performances de ce Samsung sont limités. Attention, il ne s’agit pas de dire qu’il s’agit d’un PC lent. Avec un ultraportable haut de gamme comme celui-ci, la machine reste parfaitement fluide pour la plupart des usages : navigation sur le web, lecture vidéo ou retouche légère en photo. C’est en montant en régime dans des tâches plus complexes, qu’elle montrera ses limites. Vous ne ferez pas le montage de votre prochaine vidéo YouTube ni ne compilez un système d’exploitation, sur ce PC.

Les benchmarks

Notre série de benchmarks illustre bien le niveau de performance de cet ultraportable. On commence avec le test PCMark 10 qui évalue les performances générales de la machine dans des tâches polyvalentes. Elle obtient un score de 5077 points, score honorable où elle arrive à dépasser le ZenBook 14 qui obtenait 4714 points.

En revanche, quand on regarde plus précisément les performances du processeur sur Cinebench R23, on note une limitation des performances du Galaxy Book, sans doute pour limiter la chaleur dégagée et optimiser l’autonomie. Le score de 1372 et 5890 points pour le monocœur et le multicœur sont bien en deçà du même processeur dans le Zenbook, 1501 et 8713 points respectivement.

Sans surprise, Samsung fait appel à un SSD NVMe de Samsung pour son PC portable. Les performances sont cette fois au niveau, comme le montrent les résultats du test CrystalDiskMark.

Dissipation thermique et bruit

Si le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 limite ses performances, c’est pour mieux gérer la chaleur dégagée et donc le bruit de la ventilation. Le PC sait rester très silencieux en toute circonstance, même lorsqu’il est poussé à bout.

Une autonomie pas si importante

Avec sa batterie de 68 Wh et son profil fin, on imaginait le Galaxy Book 2 Pro 360 devenir un champion d’autonomie. Malheureusement ce n’est pas totalement le cas.

Tout au long de ce test, j’ai pu l’utiliser la journée sans trop craindre pour ma batterie avec une utilisation polyvalente mêlant quelques onglets sur Microsoft Edge, de la musique sur Spotify et un peu de retouche photo. La marque pourra en partie blâmer Intel qui a augmenté la consommation de ses puces pour aller chercher un nouveau niveau de performances avec sa gamme P. Un bug avec PC Mark 10 ne nous a pas permis de faire tourner le test d’autonomie pour ce test, rendant impossible une comparaison objective avec d’autres machines. D’après notre expérience le PC se situe dans la moyenne des ultraportables, sans se distinguer.

Heureusement, le PC se recharge facilement avec un chargeur USB-C Power Delivery. Samsung propose un chargeur particulièrement compact de 65W. Là encore, on voit que le fabricant est allé chercher son savoir-faire mobile. Les concurrents intègrent généralement des chargeurs plus volumineux.

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 est commercialisé à 1599 euros en France. Jusqu’au 15 mai 2022, Samsung offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro pour l’achat d’un PC.

À ce tarif, on retrouve le ROG Flow Z13 qui proposera un compromis plutôt en faveur des performances, ou le MSI Summit E16 Flip Evo, tout aussi convertible, plus performant, mais plus lourd.