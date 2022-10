Samsung : l’arrivée du microLED approcherait avec une nouvelle étape importante

Le futur de l'écran est microLED pour Samsung. La marque aurait commencé la production en masse de son 89 pouces.

Le MicroLED, Samsung y croit depuis plusieurs années. Et, il suffit de l’avoir vu en vrai pour y croire également. En effet, cette nouvelle technologie d’écran promet de régler définitivement les problèmes de l’Oled et du LCD tout en réunissant les qualités des deux types d’écrans.

Autant dire que l’on a hâte de voir arriver ca dans nos téléviseurs et nos moniteurs. Samsung s’en rapproche avec le début encore supposé de la production de masse.

Du 89 pouces dans un premier temps

C’est le site TheElec qui rapporte cette information, Samsung aurait débuté la production en masse de dalles de 89 pouces MicroLED. Ce n’est pas la première fois que l’on attend un tel départ. Comme l’indique SamMobile, le départ de la production du 89 pouces était attendu pour mai 2022, mais avait été décalé en raison de mauvais résultats. Samsung aurait donc réussi à corriger les problèmes.

Si sur le plan technologique, le MicroLED a déjà fait ses preuves, il reste encore une technologie hors de prix pour le grand public. Les différentes étapes de production en masse et de baisse de la diagonale doivent permettre de le rendre plus accessible. Pour le moment il faut compter entre 130 000 et 150 000 euros pour les versions 99 et 110 pouces. Non, nous n’avons pas ajouté de zéro.

Vous pouvez retrouver notre présentation en détail à l’IFA pour en apprendre plus sur le microLED.

