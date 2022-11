Les prochains Galaxy Z Fold voudraient finir d’enterrer la gamme Note

Samsung prépare des Galaxy Z Fold avec de véritables nouveautés sur le plan du design. Plus légers, plus fins, avec un logement pour S Pen... Nous avons hâte de voir ça.

« C’est bien, mais je ne m’en sers jamais parce que je ne sais pas où le ranger. » Jusqu’ici, l’utilisation d’un S Pen sur le Galaxy Z Fold 4 et ses modèles précédents pouvait se résumer à cela. À moins d’avoir la coque adéquate ou un endroit précis ou le ranger et le retrouver facilement, difficile d’utiliser au quotidien le stylet de Samsung sur son pliant le mieux équipé.

D’après The Elec, Samsung aurait avancé lors d’une rencontre avec ses fournisseurs que les Galaxy Z Fold allaient devoir intégrer un espace dédié pour le S Pen, un peu à l’instar de ce qu’on connaît sur le Galaxy S22 Ultra. Plus largement, le géant coréen aurait pour projet de rendre ses futurs pliants plus fins, plus légers et plus durables. La réduction de la pliure est aussi au programme ainsi que l’amélioration des capacités en photo.

Avec l’intégration du stylet, la gamme Z Fold s’inspirerait donc à son tour de la gamme Note, désormais disparue. Tous ces changements pourraient accentuer son positionnement très « pro ».

Samsung attend Apple sur le pliant des 2024

La firme de Suwon aurait apparemment voulu intégrer un emplacement pour S Pen dès le Galaxy Z Fold 4 ainsi qu’un meilleur module photo, mais aurait sacrifié ses plans sur l’autel de la légèreté et de la finesse de l’appareil. En effet, le Z Fold pèse déjà 263 grammes. Lors d’une rencontre début septembre 2022, Yoojin Hong, responsable UX chez Samsung nous avait indiqué clairement que le S Pen rejoindrait la gamme « le jour où nous serons sûrs que les utilisateurs de base en ont envie ». Le géant coréen prend bien garde ne pas effrayer les utilisateurs lambda en brûlant les étapes.

Toujours d’après The Elec, Samsung attendrait qu’Apple se lance sur les appareils pliants à partir de 2024. En revanche, la firme à la pomme démarrerait avec des PC et des tablettes dans un premier temps, du moins c’est ce que pense Samsung, avant de s’attaquer au dossier de l’iPhone pliant.

