Samsung TV Plus ne serait plus le petit plus des TV Samsung uniquement

Le service de télévision gratuite « Samsung TV Plus » pourrait bientôt s'étendre à d'autres appareils que ceux de la marque coréenne. Une démarche qui aurait du sens alors que Samsung propose déjà, sous licence, son système d'exploitation Tizen OS à d'autres constructeurs.

Lancé il y a sept ans, Samsung TV Plus s’est tranquillement fait une place sur les téléviseurs et appareils (tablettes et smartphones, notamment) de la marque coréenne. Après s’être progressivement enrichie, la plateforme gratuite de télévision en streaming pourrait désormais s’étendre à d’autres produits — chez d’autres marques. L’idée de Samsung ? Continuer de faire croitre le service alors que les plateformes de TV gratuites, financées par la publicité, gagnent en attrait dans le sillage de Pluto TV et Roku Live TV outre-Atlantique (YouTube chercherait d’ailleurs à raffermir ses positions sur ce terrain).

Ce projet n’aurait au fond rien de surprenant : Samsung a déjà permis à son application TV Plus de s’aventurer sur Chromecast en 2021, et la firme en a également ouvert l’accès au web. Notons que, en parallèle, Samsung propose depuis quelques mois à d’autres constructeurs d’exploiter, sous licence, son système d’exploitation Tyzen OS pour leurs propres téléviseurs. Permettre à TV Plus de s’aventurer plus largement en dehors de l’écosystème Samsung serait donc une suite logique pour le service.

Samsung TV Plus : un service qui a le vent en poupe

Cela dit, Samsung franchirait là un cap important. La firme chercherait en l’occurrence à signer des partenariats avec d’autres acteurs du marché, et potentiellement certains gros poissons comme Sony ou LG, estime FossBytes… ce qui nous surprend tout de même un peu, principalement en ce qui concerne LG. La marque dispose en effet de son propre service gratuit de TV en streaming : LG Channels, certes bien plus embryonnaire, mais tout de même présent sur l’écosystème webOS.

On ignore en revanche quelles seraient les modalités de tels accords si Samsung parvenait à les négocier. Deux principales pistes : soit Samsung paierait ses partenaires pour qu’ils autorisent l’installation sur leurs téléviseurs d’un bouquet de services bien à lui, dont TV Plus (il s’agirait alors pour Samsung d’accroître leur base d’utilisateurs) ; soit la marque s’orienterait vers un modèle économique misant sur le partage des bénéfices. Il n’est pas non plus exclu que Samsung choisisse d’ouvrir TV Plus aux écosystèmes iOS et Android pour lui donner, d’un coup d’un seul, beaucoup plus de visibilité.

Pour rappel, Samsung TV Plus est aujourd’hui utilisé mensuellement sur pas moins de 7,4 millions de téléviseurs de la marque, et la plateforme regroupe désormais 1800 chaînes de télévision accessibles gratuitement. Le service devrait néanmoins comporter, sous peu, une partie payante avec des programmes exclusifs qui lui permettraient de gagner encore en importance.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !