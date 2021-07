Samsung TV Plus : le service de TV en streaming est disponible sur Chromecast

À peine arrivé en France, Samsung TV Plus devient disponible pour les Chromecast. Le service de diffusion du géant coréen est gratuit et permet d'accéder à 57 chaînes en direct.

Molotov et myCanal ont peut-être du souci à se faire. Le 8 juillet dernier, Samsung lançait en France une application permettant de regarder gratuitement la télévision depuis un téléphone ou une tablette Galaxy. L’application s’appelle Samsung TV Plus et elle réunit 57 chaînes gratuites (majoritairement des chaînes américaines).

Mais le géant coréen semble bien décidé à amener son service en dehors de l’écosystème Galaxy. Aux États-Unis, Samsung TV Plus est désormais disponible via les navigateurs web selon le site Protocol. De quoi espérer un déploiement en Europe qui suivrait le même chemin.

Samsung dans le poste

Samsung a d’ailleurs d’ores et déjà rendu disponible son service de visionnage en direct sur les Chromecast. Nous avons nous-mêmes testé la fonctionnalité et à première vue, elle semble fonctionner sans accroc. On retrouve la traditionnelle icône du chromecast en haut à droite de l’écran du programme que l’on visionne. Il suffit de cliquer dessus, d’associer avec notre chromecast, et voilà que Samsung TV Plus est diffusé sur le téléviseur du salon.

Petit détail intéressant : sur le Galaxy Store de Samsung, l’app est notée 4,5 étoiles, contre 3,3 étoiles sur le Play Store. En lisant les commentaires négatifs d’utilisateurs français, on comprend que la perte de points sur le Play Store provient de deux difficultés : certains utilisateurs vivant dans des DOM-TOM ne sont pas encore pris en compte dans le déploiement et ils le regrettent. D’autres utilisateurs sont surpris de la présence de cette application sur le store de Google, ouvert à tous les smartphones Android, quand bien même l’application n’est compatible qu’avec des smartphones Galaxy.

Précisons par ailleurs que comme il s’agit d’un service gratuit, il repose évidemment fortement sur la publicité. Si vous tentez l’expérience, attendez-vous à une forte présence de la réclame.