Molotov TV : avec l’appli, la télé française s’invite finalement sur votre Xbox

Disponible sur Android TV, sur les marchés d'applications de nombreuses smartTV ou encore sur les Fire TV Stick d'Amazon, Molotov s'était jusque là illustré par son absence sur les consoles de salon. On apprend aujourd'hui que l'appli de télé par internet arrive sur Xbox One et Xbox Series S et X.

Un an après avoir introduit son offre GamerZone, qui débloque pour 1,99 euro par mois l’accès à plusieurs chaînes orientées gaming et eSport (dont ES1 et GameOne), Molotov fait officiellement son entrée sur le marché d’application des consoles de Microsoft. Si vous avez une Xbox One ou une Xbox Series S / X, vous pouvez donc dès à présent télécharger l’application pour profiter gratuitement de 38 chaînes de télévision françaises en direct, mais aussi accéder à leurs différentes émissions en replay.

Dans son communiqué, Molotov indique par ailleurs que son application Xbox permet elle aussi d’utiliser les fonctions avancées auxquels ses utilisateurs sont maintenant habitués, tels que Start-over ou l’enregistrement dans le Cloud (pour les utilisateurs payants, qui devront néanmoins passer par le site web ou l’application mobile Molotov pour souscrire à une offre). L’accès au service de AVoD Mango est aussi d’actualité au même titre que le catalogue de « films, séries et contenus premium » du service.

Molotov veut mettre la télé à votre disposition sur Xbox

« Molotov compte un grand nombre de gamers parmi ses utilisateurs de la première heure. Nous leur avons dédié une offre “Gamer Zone” il y a tout juste un an. Et nous sommes heureux aujourd’hui de répondre à l’attente de tous ceux qui souhaitent nous retrouver sur leur Xbox pour profiter au maximum des capacités multimédia de la console », explique Olivier Kouvarakis, l’un des cadres de Molotov.

Le service tire aussi parti de certaines fonctionnalités des nouvelles consoles de Microsoft, comme la prise en charge des standards Dolby Vision et Dolby Atmos, qui « profitera aux utilisateurs de l’application Molotov, notamment dans le visionnage de programmes en 4K », lit-on. Jusqu’à présent, Molotov n’était pas disponible sur consoles de salon, et à cette heure l’application n’est pas accessible sur le catalogue PlayStation. Après un déploiement sur Xbox, on peut toutefois imaginer que Molotov finisse aussi par arriver sur les consoles de Sony.

Parallèlement aux Xbox, Molotov est disponible sur toute une variété d’appareils listés à cette adresse.