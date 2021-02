Microsoft a vendu toutes ses Xbox Series X, la pénurie va continuer jusqu’en juin

Comme Sony avec la PS5, Microsoft fait face à des problèmes de productions pour sa Xbox Series X et n'arrive pas à suivre la demande. Les stocks devraient rester problématiques jusqu'en juin, au moins.

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X a été un succès indéniable. La demande est au plus haut grâce à une année 2020 de tous les records pour le jeu vidéo, et l’arrivée des consoles de nouvelle génération n’a fait que renforcer cette demande. Problème, le Covid-19 est passé par là et pose deux problèmes : une pression sur la production et des freins dans la logistique. Résultat, les consoles sont en rupture de stock depuis le lancement.

Un succès au rendez-vous, mais qui est forcément frustrant pour qui n’a pas réussi à obtenir l’une des fameuses consoles. Lors de la présentation des résultats financiers, AMD qui fournit les puces des consoles avait prévenu que les ruptures de stock devraient continuer en 2021. Aujourd’hui, Microsoft apporte des précisions concernant la Xbox Series X.

Microsoft a écoulé toute sa production

Mike Spencer, chargé des relations pour Microsoft avec ses investisseurs, a répondu aux questions du New York Times, et notamment sur le stock de consoles. Il indique d’abord que les stocks seront très limités au moins jusqu’au mois de juin. La précédente déclaration de Microsoft sur le sujet pointait vers le mois d’avril pour un début d’accalmie, mais il semble qu’il faudra se montrer encore plus patient.

L’attente d’une amélioration à la seconde partie de l’année vient aussi de l’augmentation de capacité annoncée par AMD. La marque de composants veut augmenter sa capacité de production, mais la montée en charge devrait prendre plusieurs mois. Pour rappel, AMD fait face à une demande très forte pour les consoles, mais aussi dans le monde du PC ou ses processeurs Ryzen 5000 et ses puces graphiques RX 6000 utilisent le même procédé de fabrication.

Dans l’interview, Microsoft confirme avoir vendu tous les stocks produits en 2020 pour sa Xbox Series X. La firme est beaucoup plus silencieuse en revanche sur la Series S, sa console bon marché que l’on trouve plus facilement en stock pour le moment. La demande pour cette dernière devrait croitre plus tard dans la génération. Le public de passionné intéressé par les consoles dès leurs sorties s’est visiblement et logiquement tourné vers le modèle plus haut de gamme.