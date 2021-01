PS5, Xbox Series X et S : AMD prévient qu’il n’y aura pas de stock avant le milieu de l’année

Les consoles de nouvelle génération sont disponibles en flux tendu. La situation devrait continuer une bonne partie de l'année.

Avez-vous réussi à commander une Xbox Series X ou, et cela relève de l’exploit, une PS5 ? Si ce n’est pas le cas, vous êtes loin d’être seul dans cette situation. Depuis leur lancement en novembre 2020, les consoles sont disponibles par petites vagues, avec des stocks très limités. En mettant de côté les histoires de scalpers, qui peuvent mettre la main sur des stocks pour s’enrichir personnellement, le problème principal vient de la faible production des consoles.

Au cœur de l’équation se trouve AMD, qui fournit l’APU central des consoles Sony et Microsoft, c’est-à-dire le processeur et la puce graphique. Lors des résultats financiers d’AMD, le groupe a été interrogé sur sa capacité de production.

Une demande particulièrement forte

Sur ce sujet, la dirigeante d’AMD, Lisa Su, a indiqué que la demande pour les puces de la marque était particulièrement forte en ce moment. Rappelons que les marchés du PC et du Gaming sont en plein boom depuis un an, en raison de la crise sanitaire mondiale. Dans le cas précis d’AMD, la firme doit réussir à produire les puces de la PS5, des Xbox Series X et S, mais aussi de ses cartes graphiques Radeon RX 6000 pour PC et des Ryzen 5000. Ils utilisent tous le process de fabrication de TSMC en 7 nm et doivent donc se concurrencer sur les lignes de productions. Sans compter les autres clients de TSMC.

Plus concrètement, Lisa Su déclare que les stocks devraient être tendus tout au long du premier semestre 2021. Il faudrait donc attendre au moins le mois de juillet, et plus probablement la rentrée de septembre 2021, pour espérer voir les consoles revenir en stock de façon normale. En attendant, il faudra continuer de guetter les retours en stocks, ou se montrer patient.