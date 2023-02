Le Galaxy S23 Ultra est loin du Top 5 en photo selon DXOMARK

Le fleuron de Samsung ne récolte qu'une dixième place au classement de DXOMARK. Une surprise quand on voit le bel accueil critique dont il a bénéficié. Explications.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été salué par l’intégralité de la presse Tech comme un téléphone exceptionnel. Chez DXOMARK, entreprise spécialisée dans le test labo des téléphones, on a décidé de jouer les casseurs d’ambiance. L’ultra haut de gamme de Samsung vient de recevoir sa note pour la partie photo. Surprise, il n’est que 10e du classement.

Pas de panique, c’est loin d’être déshonorant. Le téléphone est même devant son ainé, le Galaxy S22 Ultra qui est à la 17e place. On pourrait donc dire que Samsung a gravi des échelons dans l’échelle DXOMARK. Mais tout de même, avec 140 points, il se retrouve derrière le Xiaomi Mi 11 Ultra, un téléphone vieux de deux ans, et les iPhone 13 Pro, qui date d’il y a un an.

Pourquoi un tel recul ?

Alors qu’est-ce qui pêche ? Déjà, le téléphone ne récolte aucun meilleur score sur aucune des sous-catégories du test (photo, bokeh, preview, zoom et vidéo).

Dans le détail, DXO salue un très bon niveau de détail général, une plage dynamique large dans toutes les conditions, des détails conservés en zoom, une stabilisation vidéo très efficace et un bon autofocus.

Du côté des reproches, ils regrettent des « faibles contrastes dans les scènes en contre-jour », du « bruit en basse lumière et à l’intérieur », une « perte locale occasionnelle de détails sur les visages », des « artéfacts de fusion dans toutes les conditions », de « légers effets de balance des blancs et pour finir une « sous-exposition occasionnelle des visages dans les vidéos à faible luminosité ».

Il y a tout de même quelques points où le S23 Ultra dépasse ses concurrents, notamment sur le zoom où il dépasse l’iPhone 14 Pro (logique puisque ce dernier part d’un X3). En revanche, les Honor Magic 4 Ultimate et Huawei Mate 50 Pro conservent l’avantage.

