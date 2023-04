Samsung réfléchirait à abandonner Google : nouveau vent de panique chez le géant autour de l’IA

Des employés de Google ont appris que Samsung et Microsoft discutaient à remplacer Google par Bing sur les prochains smartphones du géant.

Depuis plusieurs mois, la panique s’est emparée de Google. Pour la première fois depuis sa création, le géant de la recherche est menacé au niveau de son cœur de métier.

L’émergence de l’IA générative pour le grand public et notamment l’investissement massif et rapide de Microsoft dans Bing pourrait créer une vraie alternative à Google.

Une alternative qui pourrait bientôt convaincre Samsung de remplacer Google sur ses smartphones.

Des négociations sont en cours

C’est le New York Times qui a pu apprendre de la part d’employés de Google sous le choc qu’une négociation serait en cours entre Microsoft et Samsung pour faire de Bing le moteur de recherche par défaut des smartphones Galaxy.

Ce n’est pas si surprenant quand on se souvient que Samsung et Microsoft sont partenaires depuis plusieurs années. Les smartphones Samsung intègrent déjà OneDrive ou Xbox Cloud Gaming et les téléviseurs de la marque ont également été dans les premiers à proposer le service de jeu en nuage.

D’après le média américain, la nouvelle de ces négociations a généré un nouveau vent de panique dans les bureaux de Google. Samsung est le premier vendeur de smartphones au monde et représente donc une source importante d’utilisateurs pour le moteur de recherche.

On peut se demander comment Samsung pourrait réussir à signer un tel contrat avec Microsoft tout en gardant sa licence complète chez Google. En effet, ce dernier impose de nombreuses conditions aux fabricants de smartphones sous Android pour avoir accès à ses applications, dont le Google Play Store. C’est ce qui lui avait valu une condamnation en Europe. Parmi ces conditions, Google s’imposait comme moteur de recherche par défaut. L’article du New York Times ne répond pas à ces interrogations. On imagine que les négociations entre Samsung et Microsoft sont encore balbutiantes.

Projet Magi à la rescousse

La firme aurait donc créé en interne le projet Magi, qui réunit les nouvelles fonctions visant à insuffler de l’IA dans le moteur de recherche Google actuel, en attendant une refonte de l’expérience. Google aurait réuni de petites équipes d’ingénieurs, de cadres et de designers pour expérimenter et développer très vite ces fonctions.

L’objectif pour Google est désormais de moderniser suffisamment ses services pour convaincre ses partenaires comme Samsung de continuer à proposer son moteur de recherche sur leurs appareils.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel partenariat fait la une des médias. En 2017, c’est Google qui avait réussi à convaincre Apple d’abandonner Bing au profit de son moteur de recherche sur les iPhone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.