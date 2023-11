La grosse contre-attaque de Samsung : comment le Galaxy S24 veut casser la baraque

Le géant coréen viserait à accroitre sa production de Galaxy S24 de près de 10 % et miserait tout sur l'IA.

Samsung est sans aucun doute le plus gros vendeur de smartphones au monde. La marque vend chaque trimestre entre 19,4 % et 23,4 % des smartphones sur le globe. Mais le géant coréen aurait pour ambition d’accroitre encore son avance.

C’est ce que nous apprend le média coréen Korea Daily, qui affirme que le Galaxy S24 devrait, selon les plans de Samsung, atteindre les 35 millions d’unités vendues. Cela représenterait une hausse de 10 % par rapport aux Galaxy S23.

Samsung veut changer d’échelle sur le premium

La firme voudrait notamment s’en prendre à la place de roi du premium que conserve jalousement Apple. Chaque année, les iPhone trustent quasiment l’intégralité du top 10 des meilleures ventes, en faisant le smartphone premium le plus vendu sans aucun doute. Samsung se rattrape sur le volume avec des modèles plus accessibles, mais peine à s’imposer sur le segment premium.

Samsung ne voudrait donc plus être leader seulement grâce à ses smartphones pas chers. Dans les plans du géant coréen, 2024 devrait être sa première année de contre-attaque sur les flagships. La firme prévoit également que le prochain cycle remplacement de smartphones dans le monde sera davantage tourné vers le premium. Cela veut dire que pour chaque smartphone vendu dans le monde, les chances qu’il s’agisse d’un premium seront plus élevées.

Une stratégie basée sur l’IA

Pour s’en prendre à Apple, Samsung miserait, d’après Korea Daily, sur une offensive marketing forte autour du « premier smartphone Galaxy équipé d’IA générative ». Le terme entourant à la fois les bots textuels comme chatGPT et Bard et ceux spécialisés dans la génération d’images comme Dall-E et MidJourney.

La récupération des IA génératives par les marques de smartphones, jusqu’ici la force de Google et de ses Pixel, semble donc être en passe de devenir la grande mode en 2024. Le Snapdragon 8 Gen 3, la puce haut de gamme par excellence sur Android, a d’ailleurs axé toute sa communication sur sa capacité à utiliser des modèles d’IA générative directement sur l’appareil. En épargnant le passage par une connexion internet, cela garantit en principe une certaine vie privée aux utilisateurs, mais aussi en théorie une plus grande vitesse d’exécution.