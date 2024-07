Epic Games part en guerre avec Samsung : Fortnite disparaît du Galaxy Store

Nouveau rebondissement dans la saga Fortnite : le battle royale star quitte le Samsung Galaxy Store. Derrière ce départ, une protestation d'Epic Games contre les pratiques de Samsung.

Après avoir annoncé le retour de Fortnite sur iPhone, Epic Games a annoncé le retrait de Fortnite du Samsung Galaxy Store.

Mais pourquoi Epic Games a-t-elle pris une décision aussi radicale ? La réponse nous vient directement de l’éditeur de Fortnite.

Les raisons de la discorde

Dans un communiqué cinglant, Epic Games explique : « Nous annonçons aujourd’hui que Fortnite et nos autres jeux quitteront le Samsung Galaxy Store en signe de protestation contre la décision anticoncurrentielle de Samsung de bloquer le chargement latéral par défaut sur les appareils Samsung Android.« .

Le chargement latéral, ou « sideloading » en anglais, c’est la possibilité d’installer des applications en dehors du store officiel. En bloquant cette option par défaut, Samsung limite la liberté des utilisateurs et des développeurs, du moins selon Epic Games.

Mais ce n’est pas tout. Epic Games pointe également du doigt « les révélations publiques dans le procès américain Epic contre Google sur les propositions en cours de Google à Samsung pour restreindre la concurrence sur le marché de la distribution d’applications Android. » En clair, Epic accuse Google et Samsung de s’entendre pour verrouiller le marché des applications Android.

On peut se demander si Epic Games ne joue pas un jeu dangereux. Après tout, le Samsung Galaxy Store est une plateforme majeure pour la distribution d’applications sur les appareils Samsung, qui représentent une part importante du marché Android. En retirant Fortnite de cette plateforme, Epic Games ne risque-t-elle pas de perdre une partie significative de ses joueurs sur mobile ?

Epic Games va se débrouiller tout seul

C’est là qu’intervient la stratégie plus large d’Epic Games. L’entreprise ne se contente pas de retirer ses billes du Galaxy Store, elle prépare activement son propre terrain de jeu. Comme l’explique Epic : « Nous nous approchons rapidement d’un bond en avant dans les efforts d’Epic pour proposer nos jeux aux joueurs sur appareils mobiles. […] l’Epic Games Store sera disponible sur Android dans le monde entier et iOS dans l’Union européenne, offrant à tous les développeurs des conditions avantageuses.« .

Epic Games ne cache pas ses ambitions : « Nous défendons depuis longtemps le droit des magasins à exister et à se faire concurrence de manière équitable sur iOS et Android, et les progrès se répandent dans le monde entier. »

L’entreprise fait référence ici au Digital Markets Act européen et à des lois similaires au Royaume-Uni et au Japon, qui visent à ouvrir davantage les écosystèmes mobiles à la concurrence.

