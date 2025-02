Enfin un nom pour le casque XR de Samsung ? Une marque a été déposée

To infinity and beyond… Samsung a déposé une marque dans plusieurs pays. Il est fort probable que ça soit le nom de son futur casque XR.

Project Moohan // Source : Frandroid

Lors du dernier événement Samsung Unpacked dédié aux Galaxy S25, le géant coréen nous avait fait une belle surprise en dévoilant furtivement son casque de réalité mixte (XR). Celui qu’on appelle Project Moohan est le premier appareil équipé d’Android XR.

Si les journalistes présents avaient pu l’immortaliser en photos, dont nos photos, et que le célèbre YouTubeur MKBHD (Marques Brownlee) avait eu le privilège de le tester, une question restait en suspens : quel serait son nom commercial ?

« Beyond » : quand l’au-delà devient réalité (mixte)

Selon des découvertes de Brad Lynch, Samsung aurait déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande pour le nom « Beyond » (qui signifie « au-delà » en français). Ces dépôts concernent spécifiquement les casques de réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) et mixte (XR), ce qui ne laisse que peu de doute sur leur destination.

Le choix du nom « Beyond » n’est pas neutre. Il évoque l’idée de repousser les limites, d’aller au-delà de ce qui existe déjà — une promesse, on va dire.

Par contre, BigScreenVR, une autre entreprise du secteur, affirme déjà posséder les droits sur cette appellation. Une situation juridique assez courante, Samsung a l’habitude de gérer ces conflits juridiques.

Le casque, développé sous le nom de code « Moohan » en collaboration avec Google, reste encore largement entouré de mystère. Cependant, les premiers retours de MKBHD sont encourageants, notamment concernant son confort. Le YouTubeur souligne que le système de fixation, inspiré du Meta Quest Pro, offre un avantage significatif par rapport au Vision Pro d’Apple : pas besoin de sangle supplémentaire sur le dessus de la tête.

Un point particulièrement intéressant concerne son positionnement tarifaire. Bien qu’aucun prix officiel n’ait été annoncé, les rumeurs suggèrent qu’il pourrait être commercialisé à environ la moitié du prix du Vision Pro d’Apple — soit 2000 euros — ce qui semble nécessaire pour espérer convaincre les acheteurs de franchir le pas.

Pour l’instant, le projet reste au stade de prototype, et ni la date de sortie ni les caractéristiques techniques précises n’ont été dévoilées.