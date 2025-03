« Grosse arnaque » : attention aux offres de reprise chez Samsung – ce qu’il faut faire avant d’envoyer son ancien smartphone

Pour faciliter l’achat d’un nouveau smartphone, les marques proposent de vous reprendre votre ancien appareil à un prix avantageux. Malheureusement, de nombreux clients n’obtiennent jamais le fameux sésame.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Xavier a contacté la rédaction de Frandroid suite à une très mauvaise expérience avec l’offre de reprise de Samsung et son partenaire Evollis : « Samsung propose des offres alléchantes sur leurs nouveaux téléphones, mais n’honore pas ses promesses à ses clients. Les médiateurs, et associations de consommateurs sont impuissantes face à Samsung, qui couvre Evollis ».

Sur sa publication sur le forum officiel de Samsung, on retrouve bien la preuve de la livraison par Chronopost de son Galaxy S24 chez le partenaire Evollis, mais ce dernier dément avoir reçu le produit.

Résultat, Xavier n’a plus son Samsung Galaxy S24 et doit en plus rembourser à Samsung un montant de 423 euros.

Un problème très répandu

Et Xavier n’est pas le seul. Une simple recherche sur le web fait remonter de nombreux problèmes autour d’Evollis.

Sur les forums officiels de Samsung on trouve de nombreux sujets : « Arnaque Evollis », « ESCROQUERIE – ARNAQUE SAMSUNG EVOLLIS », « Encore une personne arnaquée par Evollis », « Arnaque : Samsung Evollis ».

Les sujets sur Evollis sont nombreux sur le forum de Samsung

Pour la plupart de ces sujets, Samsung indique le problème comme « résolu », mais la réponse de la marque laisse généralement à désirer : « malheureusement, je regrette de vous informer que certaines règles et procédures ne me permettent pas ni à moi ni au service client d’intervenir dans le traitement entre vous et notre partenaire de reprise Evollis ».

Nous avons contacté Samsung pour connaître la position de la marque face à cette problématique. Le cas échéant, nous mettrons à jour cet article avec ses réponses.

Apple, Fnac, Boulancer également concernés

Malheureusement, ce problème n’est pas nouveau en France. En novembre 2024, Numerama publiait déjà une enquête sur le sujet.

Les enseignes comme Fnac, Boulanger, SFR, Apple ou encore Samsung sont désormais nombreuses à proposer des offres de reprises pour vos anciens smartphones.

Problème, quand le partenaire recoit bien le smartphone, il procède souvent à un diagnostique résultant en une estimation de la valeure plus basse qu’attendue par le consommateur.

Sur X (ex-Twitter), plus de 120 personnes ont répondu à l’appel à témoignages lancé par Numerama, parfois avec des récits encore plus problématiques. « J’ai envoyé un smartphone à faire reconditionner, ils devaient me le reprendre plus de 300 euros » écrit, par exemple, Alexis. Le reconditionneur lui refuse ce prix à cause de rayures, il décide de récupérer son appareil et constate « que l’écran est fracassé, le smartphone est tordu et ne s’allume même plus ». Le reconditionneur a-t-il abimé l’appareil pendant ses tests ? C’est évidemment impossible à prouver.

Nos conseils

Evidemment, le premier conseil que l’on pourrait donner serait de se détourner des offres trop alléchantes, mais ce n’est pas vraiment une solution au problème.

Notre conseil plutôt, comme celui de Numerama, sera de filmer au maximum l’appareil que vous décidez de renvoyez avant de l’emballer. Si possible avec un flash pour mettre en lumière les micro-rayures existantes et ne passer à côté d’aucun défaut. Bien sûr, essayez de filmer également que le smartphone s’allume correctement.

Cela pourra permettre de prouver l’état du smartphone avant son envoi, surtout si on vous le renvoi dans un état dégradé.