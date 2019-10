Le journal The Bell, souvent bien informé, rapporte que Samsung préparerait le successeur du Galaxy Fold pour le mois de mars. Ce dernier pourrait intégrer un écran 8,1 pouces.

Le Samsung Galaxy Fold est désormais disponible sur le marché, et nous avons pu le tester de fond en comble. De cette expérience, nous avons surtout retenu un format en mode smartphone peu pratique, en prime d’une fragilité extrême bien sûr.

Si le dernier problème ne sera pas réglé avant quelque temps, le premier peut vite être modifié par le biais d’une nouvelle version. Selon le journal coréen The Bell, cela pourrait arriver plus vite que prévu.

Un Samsung Galaxy Fold 2 dès mars 2020

Tout d’abord, le journal a pu récupérer le nom de code présumé de ce second appareil : « Bloom », qui sous-entendrait que la gamme s’épanouirait enfin. Un petit détail qu’il faudra garder en tête lors des prochaines fuites.

Mais surtout, selon des sources en provenance des fournisseurs de pièces détachées, le nouveau modèle serait présenté dès mars 2020. Ainsi, il sortirait sensiblement dans la même période que les futurs Galaxy S11, chose qui fut impossible pour le Galaxy Fold premier du nom en raison de ses mésaventures.

Enfin, le constructeur coréen serait toujours hésitant face à la taille de l’écran à adopter. Il hésiterait entre une dalle de 6,7 pouces ou 8,1 pouces, contre 7,29 pouces pour le Galaxy Fold actuel.

On espère surtout que le format de l’écran externe changera pour être plus pratique à utiliser au quotidien. Nous croisons les doigts pour qu’une diagonale plus grande sous-entende un extérieur plus large, et donc plus de place pour ce dernier.