Le site iFixit, qui teste le démontage de nombreux smartphone, s'est occupé de celui du Samsung Galaxy Fold. Pour le smartphone pliable de Samsung, le constat est sans appel, puisqu'il est jugé « fragile de manière assez alarmante ».

Alors que le Galaxy Fold est disponible depuis mi-septembre en France et la fin du mois pour les États-Unis, le smartphone pliable de Samsung a finalement été démonté par iFixit. Pour le site spécialisé dans la réparation des appareils électroniques, le smartphone reste « assez fragile ».

En avril dernier, lorsque les premiers modèles de Galaxy Fold avaient commencé à être distribués par Samsung, le site iFixit s’était étonné de la fragilité de l’appareil et regrettait notamment un trop grand espace ouvert entre le châssis et l’écran du smartphone pliable.

Néanmoins, Samsung a depuis revu sa copie et a finalement lancé un Galaxy Fold censé être revu et corrigé, avec une solidité accrue. Parmi les retouches apportées à l’appareil avant sa commercialisation, on peut notamment citer l’espace entre la charnière et l’écran. Pour iFixit qui a pu démonter le nouveau modèle, « il semble que Samsung ait fait toutes les retouches de durabilité suggérées dans notre ancien démontage ».

Un smartphone « fragile de manière assez alarmante »

Il n’en demeure pas moins qu’iFixit juge cette nouvelle version « fragile de manière assez alarmante » et particulièrement difficile à réparer. De quoi lui accorder une note de réparabilité de seulement 2/10. Si iFixit salue le fait que Samsung ait utilisé uniquement des vis au format Phillips, le site regrette le fait que certaines pièces mécaniques puissent s’user au fur et à mesure de l’utilisation, causant des « tensions au niveau de la charnière et de l’affichage ». L’écran est d’ailleurs l’une des principales craintes d’iFixit pour qui « vous devrez presque nécessairement le remplacer, une réparation coûteuse ».

Rappelons que Samsung propose en effet aux utilisateurs du Galaxy Fold un remplacement de l’écran pliable de l’appareil en cas de problème. Ce remplacement ne pourra néanmoins s’opérer qu’une seule fois, et au prix de 130 euros.