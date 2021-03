Les PC Samsung peuvent désormais envoyer directement des SMS sur Windows 10

Samsung a publié son application de SMS sur le Microsoft Store, permettant aux possesseurs d'ordinateurs de la marque d'envoyer et de recevoir des SMS sur leur PC.

Depuis quelques années déjà, Microsoft et Samsung sont copains comme cochons. Le constructeur coréen a en effet intégré de nombreux programmes de l’éditeur américain à ses smartphones et Microsoft profite pleinement de ce partenariat pour développer un écosystème plus puissant entre Android et Windows 10.

Il semble que les deux groupes ne soient pas près de restreindre leur partenariat. Comme l’a découvert le compte Twitter Aggiornamenti Lumia, repéré par XDA Developers, le Microsoft Store héberge désormais l’application Samsung Messaging. Il s’agit ni plus ni moins que de l’application de SMS des smartphones Samsung, mais portée sur ordinateur.

La description de la fiche de l’application permet de découvrir quelques détails : « Samsung Messaging peut envoyer et recevoir des SMLS. L’application Microsoft People peut envoyer des SMS au numéro de téléphone de votre contact ». Pour rappel, Microsoft People est l’application de gestion des contacts de l’éditeur américain.

Un usage encore limité à quelques PC

Concrètement, il semble donc que Samsung Messaging soit capable d’utiliser le carnet d’adresses de Microsoft People pour afficher la liste de contacts, puis d’envoyer directement un SMS, sans passer par un smartphone comme c’est le cas pour la version Web de Google Messages par exemple. Cela s’explique par le fait que l’application n’est compatible qu’avec les ordinateurs connectés eux-mêmes en 4G ou en 5G. Samsung donne en effet une liste plutôt restreinte d’ordinateurs compatibles : la Galaxy Tab Pro S, le Galaxy Book 10.6 LTE, le Galaxy Book 12 LTE, le Galaxy Book 2 et le NT930QCA, qui pourrait en fait être le Galaxy Flex 2 5G.

Pour l’heure, l’usage de l’application Samsung Messaging semble donc pour le moins limité. C’est d’autant plus le cas en France où Samsung a arrêté il y a quelques années de commercialiser ses ordinateurs portables. Notons néanmoins qu’il est déjà possible d’envoyer des SMS depuis un PC Windows en passant par un smartphone Samsung, grâce à l’application Votre Téléphone. L’application est par ailleurs plus poussée dans sa compatibilité avec les téléphones du Coréen qu’avec ceux des autres marques, puisqu’elle permet également de profiter des applications Android directement sur son ordinateur.