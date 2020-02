Microsoft Office : une refonte de l’application qui donne envie de bosser

Microsoft a revu son application mobile Office sur Android. Celle-ci intègre à la fois Word, Excel et PowerPoint et ajoute un certains nombre de fonctionnalités très agréables à utiliser.

Cela fait quelques années déjà que Microsoft s’est tourné vers les plateformes mobiles, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS. La firme de Redmond avait ainsi lancé en 2014 les versions iOS de Word et d’Excel, suivies de leurs équivalents Android quelques mois plus tard, en 2015.

Mais ce mercredi, c’est une véritable refonte de ses applications mobiles qu’a effectuée Microsoft. L’éditeur a en effet annoncé l’arrivée de Microsoft Office sur iOS et Android, une application unifiée depuis laquelle il sera possible de retrouver ses différentes applications, mais pas seulement. L’application était disponible en bêta fermée depuis novembre dernier, mais s’ouvre désormais à tous les utilisateurs.

Concrètement, l’application Office vient regrouper Word, Excel et PowerPoint au sein d’une même application. Il vous sera ainsi possible d’éditer des documents texte, de créer vos tableurs ou de préparer vos présentations comme c’était déjà le cas. Elle vous permettra également d’ouvrir vos fichiers en .doc, .xls ou .ppt, mais également de les héberger en ligne.

De nombreuses fonctionnalités pour créer vos documents

Mieux encore, l’application Microsoft Office intègre également nombre de fonctionnalités exclusives que l’on ne retrouvait pas encore sur les applications de l’éditeur. C’est le cas notamment de la prise de photo pour créer automatiquement des documents. En prenant un tableau en photo, vous pouvez en effet le reproduire directement au sein même de l’application Office. Vous pouvez ensuite le sauvegarder au format .xls pour le rouvrir plus tard et l’éditer depuis un ordinateur.

L’application reprend également la fonction de scanner que Microsoft proposait déjà dans Office Lens qui va vous permettre de prendre en photo un document et d’en faire un fichier .pdf avec une correction de la perspective et un découpage automatique des bordures. Autre nouveauté également intéressante dans ce cadre, l’enregistrement et l’ajout automatique de votre signature numérique, pour pouvoir renvoyer directement un document reçu par mail sans avoir à l’imprimer.

Parmi les autres fonctionnalités, on notera la possibilité de partage des fichiers à proximité, de transférer des fichiers, de retrouver du texte à partir d’une image pour l’enregistrer ou, tout simplement, de scanner un QR Code.

L’application Microsoft Office est d’ores et déjà disponible en téléchargement. Elle est gratuite à la fois sur iOS et sur Android.