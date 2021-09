Sennheiser CX Plus True Wireless : la réduction de bruit s’invite aussi sur l’entrée de gamme

La réduction de bruit est désormais disponible à tous les prix chez Sennheiser. Le spécialiste audio annonce les CX Plus True Wireless. Un modèle identique aux CX True Wireless, mais qui s’enorgueillit de combler l’une des absences de son aîné sans trop gonfler le prix.

Nous avions adoré les CX True Wireless, modèle d’écouteurs sans fil de Sennheiser sorti durant l’été. Un produit quasi parfait pour son prix auquel il ne manquait finalement que la réduction active de bruit. C’est désormais chose faite avec l’arrivée des CX Plus True Wireless dévoilés par Sennheiser.

Des écouteurs identiques à leurs prédécesseurs

À première vue, ce sont rigoureusement les mêmes. À une différence près : le logo Sennheiser est argenté et ressort mieux sur chaque écouteur. En comparant la nouvelle boîte avec celle des CX True Wireless, rien ne laisse percevoir la différence. Il faut retirer l’écouteur de son espace pour voir que les connecteurs pour se recharger ne sont pas les mêmes d’un modèle à l’autre.

Les CX Plus et CX True Wireless sont des siamois à première vue // Source : Frandroid – Melinda DAVAN-SOULAS Les écouteurs CX Plus et CX True Wireless n’ont pas les mêmes connecteurs // Source : Frandroid – Melinda DAVAN-SOULAS

Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que les CX Plus sont légèrement plus compacts et plus fins que les CX. Positionnés dans l’oreille, cela se ressent un peu plus. Les nouveaux venus « forcent » moins pour les petits pavillons dans lesquels ils viennent se positionner et s’avèrent plus agréables. Quatre jeux d’embouts en silicone sont fournis et contribuent à bien atténuer les bruits extérieurs.

Les CX Plus embarquent désormais deux micros pour optimiser la captation de la voix et faire en sorte que les conversations téléphoniques ou bien les échanges avec les assistants vocaux compatibles soient optimaux. Mais ils sont surtout dotés à présent de la réduction de bruit active (ANC), un grand changement par rapport aux CX sortis récemment.

Un grand soin apporté à la qualité audio

Sennheiser promet qu’ils s’appuient sur la même qualité audio supérieure par rapport au marché, permise par le transducteur maison TrueResponse. Ce système acoustique restitue un son stéréo haute-fidélité, avec des basses bien profondes et des aigus détaillés, qui nous avait déjà bluffés sur les CX.

L’ajout de l’ANC va permettre d’atténuer réellement les bruits ambiants pour être encore plus immergé dans sa musique et apprécier le son clair proposé. L’ajout de la fonction Transparent Hearing laisse la possibilité d’être en contact avec le monde environnant sans retirer ses écouteurs Bluetooth. Positionnés en entrée de gamme chez Sennheiser, les CX Plus misent ainsi sur des atouts haut de gamme en plus de s’appuyer sur le savoir-faire allemand en matière de qualité du son.

Comme leurs aînés, les CX Plus True Wireless disposent de contrôles tactiles sur chaque écouteur. Ils sont de plus personnalisables d’un ou plusieurs appuis pour déclencher la musique ou l’arrêter, aller au morceau suivant ou précédent, prendre les appels, activer le mode transparence, lancer les assistants vocaux, etc. L’application Smart Control permet de tout configurer. Vous pourrez aussi utiliser l’égaliseur intégré (EQ) pour personnaliser également le son ou bien vous en remettre au préréglage Bass Boost.

Une autonomie légèrement moindre

Et pour ajouter aux fonctionnalités, Smart Pause peut être activé pour détecter si vous avez retiré vos écouteurs et mettre en pause automatiquement, puis relancer la musique dès que vous avez remis l’écouteur à votre oreille.

Chaque écouteur, droite ou gauche, peut s’utiliser indépendamment. Un petit « plus » agréable quand on veut garder une oreille sur l’environnement. Et les écouteurs s’activent dès leur sortie du boîtier de recharge ou s’arrêtent automatiquement dès qu’on les y remet. Sennheiser promet une autonomie jusqu’à 24 heures d’écoute, en comptant les recharges du boîtier. C’est un peu moins que les 27 heures annoncées des CX, mais ils étaient dispensés d’ANC.

Les CX Plus se connectent en Bluetooth 5.2 et sont compatibles avec les codecs AAC, SBC, aptX et même aptX Adaptive pour améliorer la qualité audio tout en proposant une faible latence. Cela sera notamment parfait pour les vidéos.

Prix et disponibilités des CX Plus True Wireless

Les nouveaux écouteurs de Sennheiser seront disponibles en blanc ou en noir à compter du 28 septembre au prix de 159,90 euros. C’est 30 euros de plus que les CX True Wireless pour profiter de l’ANC.