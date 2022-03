Sennheiser lance de nouveaux écouteurs sans fil pour inonder le marché

Sennheiser a annoncé une déclinaison « Special Edition » de ses CX Plus True Wireless, des écouteurs avec un design légèrement modifié pour inonder le marché.

Décidément, Sennheiser cherche à décliner sa gamme d’écouteurs sans fil CX de toutes les manières possibles et imaginables. Après les CX 400BT, les CX True Wireless et les CX Plus True Wireless, le constructeur allemand a dévoilé cette semaine une nouvelle version de ses écouteurs Bluetooth, les Sennheiser CX Plus Special Edition True Wireless.

Comme leur nom l’indique, derrière ce nom à rallonge se cache en fait une déclinaison de la version « Plus » des écouteurs CX True Wireless. On va donc retrouver l’essentiel des caractéristiques des premiers modèles avec non seulement des transducteurs de 7 mm de diamètre et un format intra-auriculaire, mais également une réduction de bruit active. Les écouteurs sont également certifiés IPX4 pour leur étanchéité. Les écouteurs sont par ailleurs capables de restituer des fréquences sonores de 5 à 21 000 Hz et sont compatibles avec les codecs audio Bluetooth AAC, SBC, aptX et aptX Adaptive grâce à la connexion en Bluetooth 5.2.

Rien ne change non plus du côté de l’autonomie, puisque Sennheiser annonce jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Sennheiser justifie finalement cette « Special Edition » par de légères modifications en termes de design. Si les écouteurs restent en plastique, le panneau faisant office de boutons de contrôle est désormais recouvert d’une surface mate brossée rappelant les couleurs du métal. Un changement qui a un coût néanmoins, puisque les Sennheiser CX Plus Special Edition True Wireless sont proposés à 179,99 euros au lancement, soit 40 euros de plus que les Sennheiser CX Plus True Wireless.

Une paire d’écouteurs au but essentiellement marketing

Il faut dire que le marché des écouteurs sans fil est particulièrement attrayant pour l’ensemble des constructeurs de smartphones, d’audio ou d’électronique en général. Avec une croissance exponentielle, tous les acteurs cherchent désormais non seulement à convaincre les utilisateurs, mais également à proposer différents modèles d’écouteurs sans fil à tous les prix. Cela peut se faire avec différentes gammes comme le fait Apple, ou avec différents design.

Alors que certains constructeurs proposent des coloris différents à un prix unique, Sennheiser semble donc chercher à étendre sa gamme d’écouteurs sans fil en proposant essentiellement un aspect légèrement différent à un prix plus élevé. Une manière pour le constructeur d’avoir ainsi des écouteurs à moins de 150 euros, mais aussi à moins de 200 euros.

