Un accessoire miniature pour maximiser la qualité sonore sans fil

Sennheiser veut améliorer l’expérience audio sans fil. Pour ce faire, la marque annonce le lancement de son dongle Bluetooth BTD 700, nouvelle génération qui promet de transformer radicalement la qualité audio de n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable.

Sennheiser BTD 700 // Source : Sennheiser

La qualité audio sans fil peut parfois laisser à désirer. Aussi pour améliorer celle-ci et permettre à tous d’accéder au meilleur du Bluetooth, Sennheiser propose un dongle USB qui se branche sur tous les appareils mobiles. Successeur du BTD 600 et logiquement baptisé BTD 700, il embarque les technologies Bluetooth les plus avancées du marché. Malgré ses dimensions réduites de seulement 24 millimètres de longueur pour un poids plume de 2,2 grammes, ce dongle intègre les codecs audio aptX Lossless et aptX Adaptive.

Rappelons que ces technologies permettent une transmission audio sans fil jusqu’à 24 bits et 96 kHz, rivalisant ainsi avec la qualité d’une connexion filaire traditionnelle.

La dernière version du Bluetooth pour tous

Selon le fabricant, l’appareil exploite la norme Bluetooth 5.4 pour offrir une stabilité de connexion optimale. Christian Ern, chef de produit senior chez Sennheiser, précise que « le BTD 700 rend l’audio sans fil haute performance accessible, même sur des appareils qui ne prennent pas en charge les derniers standards Bluetooth ». Ainsi, on peut contourner les limitations des puces Bluetooth intégrées, souvent bridées par des codecs basiques comme le SBC et l’AAC.

Sennheiser BTD 700 // Source : Sennheiser

En outre, sachez qu’avec ce produit, vous aurez aussi accès à la technologie Auracast. Celle-ci permet la diffusion audio vers plusieurs appareils compatibles simultanément. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour les usages collectifs, éducatifs ou événementiels, même s’il faut toutefois reconnaître que cela reste très confidentiel pour le moment. Cependant, cette technologie est appelée à se généraliser, si les professionnels veulent bien s’en emparer.

Par ailleurs, un mode gaming dédié réduit la latence audio à seulement 30 millisecondes, garantissant une synchronisation parfaite entre l’image et le son lors des sessions de jeu.

Sennheiser BTD 700

Prix et disponibilité du dongle Bluetooth Sennheiser BTD 700

Le nouveau dongle Bluetooth USB Sennheiser BTD 700 est déjà disponible pour un prix de 50 euros environ. Cela reste un coût certes, mais plutôt accessible au regard des améliorations qu’il propose si vous avez un « matériel de base ».

Face aux solutions concurrentes, le BTD 700 veut se démarquer grâce à sa simplicité d’utilisation. Non seulement il est doté d’une double connectique USB-A et USB-C mais contrairement à certains adaptateurs nécessitant l’installation de pilotes spécifiques, il fonctionne en plug-and-play sur la majorité des systèmes d’exploitation.